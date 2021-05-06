Sabancı Holding'in kârı ilk çeyrekte yüzde 47 arttı

Sabancı Holding, 2021'in ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini açıkladı. Buna göre Sabancı Holding, 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla kârını 1,75 milyar TL seviyesine çıkardı. Holdingin aynı dönemde net satışları da yüzde 24 yükseldi ve 16,8 milyar TL oldu.

Bloomberg'in haberine göre Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, ilk çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmesinde "Bu dönemde nakit yaratmaya devam ederek bilançomuzu güçlendirdik. Etkin maliyet ve talep yönetimleri sayesinde, faaliyet gösterdikleri pazarlardaki dönüşümleri iyi bir şekilde analiz ettiler. Güçlü tedarikçi ilişkileri ve çevik stok yönetimi yaklaşımlarıyla hem satış hem de kârlılık tarafında fark yaratmayı başardılar” ifadelerini kullandı.

Aynı dönemde banka dışı kombine gelirlerinin yüzde 28 büyüdüğü aktaran Cenk Alper konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk çeyrekte tüm iş kollarımız satışlarını artırırken, özellikle çimento ve sanayi şirketlerimiz güçlenen yurt iç ve yurt dışı talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti. İlk 3 ayda çimento iş kolumuz yüzde 57, sanayi iş kolumuz ise yüzde 36 büyüdü. Aynı dönemde perakende ve sigorta şirketlerimiz de yüzde 26 seviyelerinde büyüme gösterdi. Enerjisa Üretim, uzaktan santralleri işletebildiği ve yönettiği tesis Senkron’u devreye alarak, varlık yönetim kabiliyetleri ile başkalarına ait santral operasyonlarına da destek vermeye iki hidroelektrik santral ile başladı."