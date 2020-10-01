Sabancı Holding, Hollanda'da şirket kuracak

Sabancı Holding, holdingin yüzde 60, bağlı ortaklığı Çimsa'nın da yüzde 40 oranında sermayesine katılacağı Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulması kararı aldı.

Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, "Sabancı Topluluğu'nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olma hedefine ulaşabilmesi için şirketimizin mali gücü ile bağlı ortaklığımız Çimsa'nın operasyonel kabiliyetinin yurt dışında tek bir çatı altında birleştirilerek daha verimli ve güçlü bir platform yaratılması planlanmaktadır" dendi.

Açıklamaya göre bu kapsamda, Çimsa'nın yurt dışında beyaz çimento operasyonlarını üstlenen iştiraklerinden Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North Gmbh ve Cimsa Cementos Espana S.A.U.'nun hisselerinin

yüzde 100'ü ile Cimsa Adriatico S.R.L.'nin hisselerinin Çimsa'nın sahip olduğu yüzde 70'inin tamamı Hollanda'da kurulacak yeni şirkete satılacak.

Açıklamada oluşturulacak yeni yapılanma ile birlikte, Çimsa'nın yurt dışındaki beyaz çimento operasyonlarını üstlenen iştirak paylarının CSC BV'ye devrinin planlandığı; Sabancı Topluluğu'nun beyaz çimento yatırımlarının CSC BV çatısı altında toplanmasının amaçlandığı kaydedildi.