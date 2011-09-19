Sabancı Holding enerji faaliyetlerini birleştiriyor

T24- Sabancı Holding'in Enerji Üretim, Enerji Toptan Satış, Doğal Gaz Toptan Satış ve Elektrik Dağıtım Şirketleri hisse senetleri, kısmi bölünme yoluyla A.Ş olarak kurulacak Enerjisa şirketine ayni sermaye olarak devredilecek.



Sabancı Holding'den, bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Sabancı Holding'in enerji faaliyetlerinin tek çatı altında toplanacağı, bugünkü Genel Kurulda yüzde 50 oranında iştiraki olan Enerji Üretim, Enerji Toptan Satış, Doğal Gaz Toptan Satış ve Elektrik Dağıtım Şirketleri hisse senetlerinin, kısmi bölünme yoluyla A.Ş (Anonim Şirket) olarak kurulacak Enerjisa şirketine ayni sermaye olarak devredilmesine ilişkin işlemleri yapabilmesi için Holding Yönetim Kuruluna yetki verme kararı alındığı bildirildi.





Açıklamada, Sabancı Holding'in kısmi bölme işlemi sonrasında diğer ortak Verbund'un da söz konusu şirketlerde sahip olduğu yüzde 50 oranındaki hisse senetlerini A.Ş olarak, kurulmasını tamamlamış olan Enerjisa şirketine ayni sermaye olarak devredeceği, böylelikle yeni kurulan Enerjisa şirketinin söz konusu 4 şirketin yüzde 100 oranında sahibi olacağı kaydedildi.

Şirketin kuruluş işlemlerinin yılbaşından önce tamamlanacağı bildirildi.





Genel Kurula Başkanlık yapan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, konuya ilişkin, ''A.Ş olarak kurulacak olan Enerjisa şirketi, üst şirket olacak. Elektrik üretim, dağıtım, perakende ve ticaret şirketlerinin tek çatı altında toplanmasıyla Türkiye'de ilk kez bu büyüklükte bir entegrasyona gidilerek, çok önemli bir enerji şirketinin kuruluşuyla ilgili ilk adım atıldı'' değerlendirmesini yaptı.

