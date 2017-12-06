Sabancı Holding, ABD'de 2 şirketi 100 milyon dolara satın alıyor

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa'nın ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini yaklaşık 100 milyon dolar yatırım ile satın alma kararına ilişkin olarak, bu satın almayla Kordsa'nın ticari havacılık sektörünün önemli tedarikçilerinden biri haline gelmiş olacağını belirtti.

Sabancı Holding açıklamasına göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, güçlendirme teknolojilerindeki güçlü global liderliğini kompozit teknolojileri alanında yapacağı iki büyük satın alma ile perçinleyecek.

Kordsa, ticari havacılık sektörüne ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini yaklaşık 100 milyon dolar yatırım ile satın alma kararı aldı. Kordsa, bu satın almayla havacılık alanında önümüzdeki 5 yılda yıllık ortalama yüzde 10'un üzerinde büyümesi öngörülen kompozit teknolojileri pazarının öncü firmalarını bünyesine katarak, hem Amerika'daki konumunu kuvvetlendirmeyi, hem de ticari havacılık tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. ,

Söz konusu satın almanın, önümüzdeki aylar içerisinde Amerika'da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak 2018 yılının ilk çeyreğinde sonuçlandırılması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, "Yeni Neslin Sabancı"sı yaklaşımlarıyla uyumlu olarak, Kordsa'nın geleceğin sektörleri arasında yer alan ileri kompozit teknolojileri alanında önemli bir adım atttığını belirtti.

Bu satın alma tamamlandığında Kordsa'nın ticari havacılık sektörünün önemli tedarikçilerinden biri haline gelmiş olacağını aktaran Göçmen, bu yeni adımın Kordsa'nın başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi olmasını sağlayacağını dile getirdi.

Göçmen, "Sabancı Topluluğu olarak inovasyon odaklı büyüme stratejimize büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu yatırım, teknolojiye ulaşmak ve bu teknolojiyi ülkemize kazandırmak için önemli bir fırsat olacak, sanayi şirketlerimizi açık inovasyon anlayışımız çerçevesinde teknoloji ihraç eder konuma getirecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'Türkiye'nin Sabancı'sı' olma sorumluluğumuzla, hem topluluğumuzun hem de ülkemizin global rekabetteki konumunu güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bu satın alma topluluk şirketlerimizin farklılaşmasına önemli bir katkı sağlayacaktır"



Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper de ulaşımın kabuk değiştirdiği bu dönemde bu satın alma ile elde edecekleri konum ve teknolojilerin topluluk şirketlerinin farklılaşmasına önemli bir katkı sağlayacağını anlattı. 2013 yılında duyurdukları kompozit teknolojilerine giriş stratejilerinin ilk adımını 2016 yılında Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ile attıklarını anımsatan Alper, bu ikinci adım ile havacılık değer zincirinde önemli bir pozisyon almayı hedeflediklerini vurguladı.

Yaklaşık 100 milyon dolarlık bedelle yapılması planlanan bu yatırımla kompozit teknolojileri pazarının öncü firmalarını bünyelerine katarak, hem Amerika'daki konumlarını kuvvetlendireceklerini hem de ticari havacılık tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu haline geleceklerini kaydeden Alper, "Kompozit teknolojilerinde de global oyuncu olma hedefiyle bir yandan Türkiye’de yeni teknolojiler geliştirip dünyaya ihraç ederken, yeni satın alma fırsatlarını takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan da şunları kaydetti:

"Kompozit teknolojilerinde al ve büyüt stratejimiz ile gerçekleştirdiğimiz bu yatırım ile lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların artık kanat ve gövdelerini de güçlendireceğiz. Satın alma sürecinin tamamlanmasını takiben Philadelphia ve Los Angeles’ta yer alan FDI ve TPI şirketlerinin bünyemize katılmasıyla Kordsa, dört kıtada 10 tesiste operasyonlarını sürdürecek. Kordsa olarak tüm gücümüzle hayatı güçlendirmeye ve emin adımlarla büyümeye devam edeceğiz."