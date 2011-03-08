-SABANCI HOLDİNG 2 BİN KİŞİ ALACAK İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, 2010'da konsolide net satışların yüzde 7 büyüyerek 20,6 milyar liraya ulaştığını ve 1,1 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, bu yıl toplam yatırım bütçelerinin 2010'a göre yüzde 83'lük artışla 2 milyar 61 milyon dolar olduğunu bildirdi. Kurtul, 2011 yılında 2 bin civarında yeni istihdam sağlamayı öngördüklerini de bildirdi. Sabancı Holding'in 2010 yılı faaliyetleri ve 2011 yılına yönelik hedef ve projelerinin aktarıldığı yıllık paylaşım toplantısında konuşan Kurtul, 26 ana kuruluş şemsiyesinde toplam 72 şirketlerinin bulunduğunu, 16 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve 2010 sonunda toplam 57 bin 200 çalışana ulaştıklarını söyledi. Holdingin halka açık 12 şirketi bulunduğunu ve bunların İMKB piyasa değerinin yüzde 12'sini oluşturduğunu ifade eden Kurtul, 2010 yılında 1,1 milyar dolar yatırım yaptıklarını, Sabancı Holding'in geçen sene sonu itibarıyla 15,7 milyar dolar net aktif değeriyle Türkiye'nin en değerli holdingi olduğunu vurguladı. Kurtul, Holdingin, 8,2 milyar dolar (12,7 milyar lira) ile güçlü özkaynak yapısı bulunduğunu kaydederek, ''2010 yılında büyümemizi devam ettirdik. 2010'da konsolide net satışlarımız yüzde 7 büyüyerek 20,6 milyar liraya ulaştı. Faaliyet karımız yüzde 9 büyüdü ve 4,4 milyar liraya ulaştı'' dedi. Geçmiş 3 yılda 2.400 kişilik istihdam sağladıklarını ve 2011 yılında 2 bin civarında yeni istihdam sağlamayı öngördüklerini belirten Kurtul, şunları kaydetti: ''2011 yılında toplam yatırım bütçemiz, 2010'a göre yüzde 83'lük artışla 2 milyar 61 milyon dolar. 2 milyar 61 milyon dolar yatırımımızın yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan 1,4 milyar doları enerji sektörüne, yüzde 7'si perakende, yüzde 5'i çimento, yüzde 9'u sanayi, yüzde 9'u banka ve sigorta şirketine yönelik olacak.'' Zafer Kurtul, 2011 yılında konsolide net satışların artmaya devam edeceğini vurgulayarak, bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 11'lik artışla 22,8 milyar lira civarında konsolide net satış beklediklerini bildirdi.