Sabancı: Helikopterdeki ELT sağlamdı

Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Kahramanmaraş'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili, ''Spekülasyon üretmek çok kolay ama eğer bu spekülasyonların peşinden koşarsan ölenlere saygısızlık yapmış olursun'' dedi.



Düşen helikopterin bağlı olduğu Medair firmasının da sahibi olan Ali Sabancı, Konya Dedeman Otel'de düzenlenen Türkiye Global KOBİ'ler Platformu Toplantısı öncesi gazetecilerin, kazayla ilgili sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, ''Bunun bir suikast olabileceği şeklinde bazı iddialar ortaya atılıyor. Siz olay yerinde bir araştırma yaptınız mı?'' biçimindeki sorusu üzerine Sabancı, kazadan sonra devreye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ilgili birimlerinin girdiği, bu nedenle kendilerinin olay yerinde bir araştırma yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi.



Sabancı, helikopter kazasıyla ilgili oluşturulan kaza kırım heyeti içinde kendi firmalarının da görevli bulunduğunu, ancak kendilerinin bağımsız bir araştırma yapmalarının olanaksız olduğunu vurguladı.



Kimi basın-yayın organlarında ''enkazı kaldırmak için ilgili firma talepte bile bulunmadı'' biçiminde haberlerin çıktığını dile getiren Sabancı, şunları kaydetti:



''Zaten İçişleri Bakanlığı'nın, 'enkazda hiçbir şeye dokunmayın' şeklinde kesin talimatı var. Kaza mahallinde hala soruşturma, araştırma yapılıyor. Bu konuyla ilgili fazlaca spekülasyon oluyor. Spekülasyon lafı ilk defa yerini bu kadar buluyor. Bunlar spekülasyondan ibaret, (suikast mi oldu, Kaya kaptan zehirlendi mi? Helikopter yalpalıyordu, köylünün biri ikinci bir helikopter gördü gibi).



Kazayla ilgili spekülasyon üretmek çok kolay ama eğer bu spekülasyonların peşinden koşarsan ölenlere saygısızlık yapmış olursun. Bu spekülasyonlar ayrıca İçişleri Bakanlığı, Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın işini de zorlaştırmış olur. Kaza kırım raporu açıklanana kadar kati bir sonuç yok. Kaza olduğu günden bu yana bazı basın-yayın organları kendi hayal güçlerini kullanıyor. Benim bilip aktarmadığım herhangi birşey yok.''



Sabancı, ''Daha önce bu helikopterle ilgili bir problem yaşandı mı?'' soruna ''Hayır'' yanıtı verirken, ''1999 yılında ABD'de bu helikopterin kaza yaptığı, pervanesinin kırık olduğu gibi iddialar''ın hatırlatılması üzerine, ''Helikopterler hassas aletler. Kaza yapan helikopter bir sanayi sitesinde toplanır gibi toplanıp da tekrar olmaz'' dedi.



'Ailelerine bakmak borcumuz'



Helikopterlerdeki acil durum sinyali veren ve yerinin belirlenmesini sağlayan ELT cihazıyla ilgili bir soru üzerine ise Sabancı, şu yanıtı verdi:



''Yedek ELT cihazları helikopterde yoktu ama hiçbir helikopterde yok. Dolayısıyla anten kırıldı mı kırılmadı mı, çalışıyor muydu, çalışmıyor muydu? Bizim tek bildiğimiz bu helikopter sefere çıkarken ELT cihazı çalışıyordu ve arızası yoktu. Kaza kırım raporu bize gerçekleri anlatacak. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenecek. Esas hak neyse o yapılacak tabii ki. Bir de bundan öte işin vicdani boyutu var. O kazada yitirdiğimiz herkes bizim ailemiz sonuçta, bizim onlara ilerki yıllarda bakmak da boyun borcumuz.''





