Sabancı ailesindeki marka anlaşmazlığı davalık oldu

Hacı Ömer Sabancı Holding’le Demir Sabancı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Sedesco ABD'de Sabancı Center'ın da aralarında bulunduğu 6 farklı markanın tescil hakkı için Amerika'da karşı karşıya geldi.

Ayşegül Akyarlı Güven’in wsj.com.tr’de yer alan haberine göre, Markaların ABD'de tescili için erken davranan Sedesco, içlerinde "Sabancı Center"ın da yer aldığı bu markaları alamadan Hacı Ömer Sabancı Holding'in itirazıyla karşılaştı. Şimdi, markaların tescil hakkını kimin alabileceği konusundaki kararı ABD Ticaret Bakanlığı Bünyesinde faaliyet gösteren Marka ve Patent ofisinin Yargı ve Temtiz Kurulu (Trademark Trial and Appeal Board) verecek. Kurul 1.5 yıldır konuyu görüşüyor. Ancak sonuç henüz çıkmadı.

ABD Marka Patent Dairesi'nin kayıtlarına göre iki şirketler grubu arasında itilaf yaratan 6 marka var. Sedesco'nun 2011 yılı sonunda marka tescil başvurusunda bulunduğu bu markalar "Sabancı Center", "Sabancı Park", "Sabancı Palace", "Sabancı Tower", Sabancı Plaza" ve "Sabancı House"dan oluşuyor. Hacı Ömer Sabancı Holding'in içinde Sabancı geçen bu markalar için yaptığı itiraz ise 2012 yılı Haziran ayında gerçekleşmiş gibi görünüyor. Kayıtlara göre kurul henüz bu markaların kaderi konusunda bir karara varmamış.

ABD'de benzerlik taramasından geçtikten sonra hakkında yayın kararı çıkan bu markalar için itiraz yazısı gönderen Hacı Ömer Sabancı Holding'in avukatları markaların Sedesco adına tescil ettirilmesi durumunda holdingin olumsuz etkileneceğinin belirtildiği bu 32 maddelik itiraz yazısında şu ifadeler kullanıldı:

"Markalar için başvuruda bulunan şirket (Sedesco) Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın kuzeni Demir Sabancı'ya aittir. Demir Sabancı'nın Hacı Ömer Sabancı Holding ile bir bağı bulunmamaktadır. Hacı Ömer Sabancı Holding de başvuru sahibinin (Sedesco) gerçekleştireceği emlak işlerinin içinde yer almayacaktır. Ancak markalarda bulunan 'Sabancı' adı o işlerin tamamının Holding'le bağlı olduğunun düşünülmesine yol açacaktır."

Dava hala tarafların itiraz ve savunmalarıyla sürüyor. Henüz sonuçlanmış ve verilmiş bir karar yok. Bu anlaşmazlık konusunda Kurul'un çıkardığı son belge 17 Ocak 2014 tarihli. Marka patent ofisinin kaleminden çıkan bu belgede tarafların gerekli belgeleri ibraz etmesi gerektiği anlatılıyor.

Sedesco'nun Baş Hukuk Müşaviri Derek Gilchrist "Tamamen ABD'li bir şirket olan Sedesco, 2009 yılından bu yana New York'da gerçekleştirdiği emlağa bağlı servis faaliyetleri için bu markalara başvurdu. Bu markalar ABD'de emlak faaliyetleri bulunmayan bir Türk şirketi olan Sabancı Holding'in hiçbir hakkını ihlal etmiyor" açıklaması yaptı.

Sabancı Holding'in benzer argümanları daha önce internet alan adları konusunda karşı karşıya geldiklerinde de kullandığını ifade eden Gilchrist şöyle devam etti: "Daha önce bu markalar ile bağlantılı alan adları konusunda da bir itirazları olmuştu. Ancak, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün kararıyla orada kesin olarak kaybettiler."

Gilchrist'in paylaştığı karar belgesine göre Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 8 Mayıs 2013 tarihinde sabancicourt, sabancienterprises, sabancihotelgroup, sabancihouse, sabancipark, sabancipavilion, sabanciplace, sabanciplaza ve sabancitower gibi alan isimlerinin .com ve .net uzantılı alan adlarının hakkını Sedesco'ya vermiş. Hacı Ömer Sabancı'nın itirazları ise kabul edilmemiş.

Demir Sabancı Sabancı Holding'de önce yöneticilikten, ardından da hissedarlıktan ayrılmıştı. Holding'de payına düşen hisseleri satarak 2006 yılında gelir rekortmeni olmuştu. Ardından Sedes Holding'i kurdu. Holdingin yatırımları arasında Gratis, Demas, Döysa VIP Aviation gibi şirketler var. Demir Sabancı aynı zamanda Amerika'da da Sedesco adlı şirketiyle faaliyet gösteriyor. Burada gayrimenkul işleri yapıyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız…