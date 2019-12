Sabancı ailesinde 1.2 milyar dolarlık kopuş

Aralarında Sabancı ailesi üyelerinin de olduğu Sabancı Holding ve Akbank’ın bazı hissedarları, borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin bir kısmının satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdular.



İMKB’nin bülteninde yer alan açıklama üzerinden analistlerin yaptığı hesaplamaya göre, aralarında Şevket Sabancı, çocukları Ali İsmail Sabancı, Emine Kamışlı, Ömer Sabancı, Özcan Sabancı, ve Zerrin Sabancı’nın da olduğu söz konusu hissedarlar Akbank’ın İMKB verilerine göre toplam 3 milyar liralık sermayesinin yüzde 8.37’lik, Sabancı Holding’in de 1.8 milyar liralık sermayesinin yüzde 15.9 civarına karşılık gelen hisseleri satmak üzere kayıt altına aldırdı.



Toplam 68 şirket ve 55 bin çalışanıyla Türkiye'nin iki büyük sanayi topluluğundan biri olan Sabancı Grubu'nda tarihinin en büyük ayrılığı için adım atıldı. 2000 yılında toplulukla yollarını ayırıp Pegasus Havayolları'nın da sahibi olan Esas Holding'i kuran Şevket Sabancı, çocukları Ali Sabancı, Emine Kamışlı ve eşi Zerin Sabancı'nın da aralarında bulunduğu bir grup hissedar, Sabancı Holding ve Akbank'taki ortaklık paylarını satış masasına koydu.



1.2 milyar dolarlık hisse



Karar, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan bildirimle ortaya çıkarken, satışa konu olan hisseler Akbank'ın yüzde 8.37, Sabancı Holding'in ise yüzde 15.83'üne denk geliyor. Satılacak Akbank hisselerinin değeri dünkü kapanış itibariyle 707.4 milyon doları bulurken, Sabancı Holding paylarının tutarı ise 551.9 milyon dolar ediyor. Böylece satış masasındaki hisselerin toplam değeri 1 milyar 259 milyon dolara ulaşıyor. Satış yapan ortaklar arasında 1998 yılında vefat eden Hacı Sabancı'nın oğlu TÜSİAD eski Başkanı Ömer Sabancı ile kızı Demet Sabancı Çetindoğan ve eşi Özcan Sabancı da bulunuyor. Ayrıca Holding'in kurucu ortakları arasında yer alan Kazım Köseoğlu ile Can Köseoğlu da hisselerini satış için kaydettiren diğer ortaklar arasında. Kayıt yaptırılan hisselerin satışının gerçekleştirilmesiyle Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın 5 oğlu arasında paylaştırdığı topluluğun yönetiminde Şevket ve Hacı Sabancı aileleri yönetimden tamamen çekilmiş olacak. Sabancı Topluluğu'nun amiral gemileri olan Akbank ve Sabancı Holding'de Sakıp, Erol ve Özdemir Sabancı ailelerinin hissesi kalacak.



Holding’deki aile payı yüzde 45.5'e gerileyecek



Aile üyelerinin Holding'den ayrılmasıyla Sabancı Holding ve Akbank'ın ortaklık yapılarında da önemli değişiklikler meydana gelecek. Halen 8.4 milyar dolarla Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek bankası konumunda bulunan Akbank'ta, Sabancı ailesisinin üyelerinin yüzde 14.61 olan doğrudan ortaklık payı yüzde 7.46'ya inecek. 3.48 milyar dolarlık Sabancı Holding'deki Sabancı ailesi payı ise 61.31'den ise yüzde 45.48'e gerileyecek.



İlk büyük kopuş 2005'te oldu



Sabancı Holding'de bundan önce yaşanan en büyük kopuşu, suikast sonucu hayatını kaybeden Özdemir Sabancı'nın oğlu Demir Sabancı gerçekleştirmişti. Eylül 2004'te Holding'de yürüttüğü Perakende Grup Başkanlığı görevinden ayrılan Demir Sabancı 2005 başında sahip olduğu Sabancı Holding hisselerini satışa çıkardı. Demir Sabancı, Sabancı Holding'deki yüzde 5 hissesini 250 milyon dolara yabancı fonlara sattı. Sağladığı kaynaklarla iş hayatına hızlı giriş yapan giren Demir Sabancı, İngiliz teknoloji marketi Dixons ile Sabancı Holding'de kendi kurduğu teknoloji marketi Teknosa'ya da rakip oldu. Dixons operasyonunda Demir Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı kuzeni Emine Kamışlı ve kuzeni Ömer Sabancı ile birlikte hareket etti.



Sabancı Holding’den açıklama



Sabancı Holding’ten yapılan açıklamada yönetimde olmayan diğer hissedarların hisse satışına yönelik kararlarının kendi takdirleri olduğu görüşüne yer verildi.



Sabancı Holding'den, bugün bazı gazetelerde yer alan hisse satışına ilişkin haberler konusunda yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sabancı Holding'in kontrolüne sahip olan Sabancı Ailesi üyeleri, Sabancı Holding Yönetim Kurulunda temsil edilmekte ve Holdingin yönetiminde uzun vadeli değer yaratmak için birlikte hareket etmektedirler. Yönetimde olmayan diğer hissedarların hisse satışına yönelik kararları kendi takdirleridir. Bu tip kararlar, hisse senedi fiyatını kısa vadede etkilemektedir."



Yola Esas Holding ile devam edecekler



Sabancı Holding ve Akbank'taki hisselerini satmak için İMKB'ye bildirimde bulunan Ali Sabancı ve Emine Kamışlı 2000 yılında Holding'deki görevlerini bırakarak kendi başlarına iş hayatına atıldı. Babaları Şevket Sabancı'yı da yanlarına alarak Esas Holding'i kuran iki kardeş kısa zamanda büyük bir başarıya ulaşarak Sabancı Ailesi'nin ikinci büyük şirketini oluşturdu. Halen çatısı altında Pegasus Havayolları, Medline, Peyman, Çoban Yoğurt, Electro World gibi şirketlerini barındıran Esas Holding, son dönemde Türkiye'nin en hızlı büyüyen toplulukları arasına girdi. 2 bin kişiye istihdam sağlayan şirket 13 iştirakiyle faaliyet gösteriyor.

Akbank hisseleri dünkü borsa seansını yüzde 6.97 kayıpla 4.54 liradan, Sabancı Holding ise yüzde 5.45 kayıpla 3.12 liradan kapanmıştı. BGC raporunda satış kararı için “büyük sürpriz” ifadesi kullanıldı. Ata Yatırım ise “Bu satış haberi her iki hisse fiyatında da kısa vadeli zayıflık yaratacaktır” dedi.



Vatan gazetesinde yer verilen tablolar, aile fertlerinin hisseleriyle ilgili ayrıntılı bilgi veriyor:



Akbank'ın % 8.4'ü satışta



Ortak Satışa çıkardığı pay (%) Dünkü piyasa değeri (Bin dolar)

Ali İsmail Sabancı 1.69 143.024

Can Köseoğlu 0.13 10.876

Demet Çetindoğan 1.49 126.153

Emine Kamışlı 1.69 143.009

Kazım Köseoğlu 0.13 10.876

Ömer Sabancı 1.55 131.159

Özcan Sabancı 0.20 17.179

Şevket Sabancı 1.18 100.086

Zerin Sabancı 0.30 25.051

TOPLAM 8.37 707.413



Holding'deki satış 552 milyon dolar

Ortak Satışa çıkardığı pay (%) Dünkü piyasa değeri (Bin dolar)

Ali İsmail Sabancı 2.95 102.731

Can Köseoğlu 0.55 19.300

Emine Kamışlı 2.95 102.731

Kazım Köseoğlu 0.55 19.125

Şevket Sabancı 6.72 234.270

Zerin Sabancı 2.11 73.721

TOPLAM 15.83 551.881