Sabancı 2.2 milyar dolar değer kaybetti

Ortakların yaptığı hisse satış başvurusu Akbank ve Sabancı Holding'in piyasa değerini 2.2 milyar dolar azalttı. Son üç işlem gününde yüzde 17 düşen Akbank'ın yıl sonu bilançosuna ilişkin olumsuz beklentiler de satışları artırdı.



Referans gazetesinin haberine göre; Akbank'ın yüzde 8,37'sine, Sabancı Holding'in ise yüzde 15,8'ine karşılık gelen hisselerin satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurular, yatırımcıları panik havasını soktu. Sabancı Grubu'nda önemli bir bölümü yönetimde olmayan ortakların yaptığı satış başvuruları bu iki hissede de sert düşüşe neden oldu. Son üç işlem gününde yüzde 17,2 oranında değer kaybederek hisse fiyatı 4.04 TL'ye inen Akbank'ın piyasa değeri yaklaşık 1.6 milyar dolar azalarak 8 milyar 954 milyon dolara düştü. Üç işlem gününde yüzde 15,7 düşen Sabancı Holding'in piyasa değeri ise yaklaşık 600 milyon dolar azalarak 3 milyar 633 milyon dolardan 3 milyar 37 milyon dolara düştü. İki şirketin piyasa değerinde yaşanan toplam kayıp ise 2.2 milyar dolara ulaştı. Akbank'ın yıl sonu bilançosunda kârının düşük geleceği beklentisi de satışların artmasına neden oldu.



Ortaklar zararlı çıktı



Sermayesi 3 milyar TL olan Akbank'ta Ali İsmail Sabancı, Can Köseoğlu, Demet Çetindoğan, Emine Kamışlı, Kazım Köseoğlu, Ömer Sabancı, Özcan Sabancı, Şevket Sabancı ve Zerrin Sabancı toplam 251 milyon adet hissenin satışı için MKK'ya başvururken, sermayesi 1.8 milyar TL olan Sabancı Holding'te ise Ali İsmail Sabancı, Can Köseoğlu, Emine Kamışlı, Kazım Köseoğlu, Şevket Sabancı ve Zerrin Sabancı toplam 285 milyon adet hisse için başvuru yaptı. Satış başvurusunun ardından hisselerde yaşanan sert düşüş bu ortakların da payının değerini düşürdü. Hisse satışı için başvuran ortakların Akbank'taki yüzde 8,37'lik payının değeri 750 milyon dolardan 615 milyon dolara, Sabancı Holding'deki yüzde 15,8'lik payların değeri 575 milyon dolardan 480 milyon dolara indi. Satış başvurusunun satış için başvuranlara maliyeti 230 milyon dolar oldu.



Zamanlama şaşırttı



Akbank ve Sabancı Holding'de ortakların yaptığı satış başvurusunun, her iki şirkette de beklenen bir gelişme olduğu fakat zamanlamasının şaşırtıcı olduğu kaydedildi. Zira global krizin etkisiyle, Akbank'ın 2007 sonunda 22.5 milyar dolar olan değerinin satış başvurusu öncesinde 8.5 milyar dolara kadar gerilediğine dikkat çekilirken, son operasyonla hisse üzerindeki satış baskısının artttığı vurgulandı. Öte yandan Akbank tarafından dün yapılan açıklamada, Citibank'ın Akbank'tan yüzde 30 hisseyi almak için opsiyon anlaşması yaptığı şeklindeki haberlerin gerçekle bir ilgisi olmadığı bildirildi. Citibank Akbank'ın yüzde 20 hissesini 3.1 milyar dolara satın almıştı.



Küresel kriz nedeniyle geçen yılın son çeyreğinden itibaren frene basan bankaların kârlarının düşük geleceği beklentisi borsada da satış baskısına neden oluyor. Akbank ve Sabancı Holding hisselerindeki satışın da etkisiyle İMKB dün 375 puan gerileyerek günü 25.023 seviyesinden kapattı. Hisse senetlerinin yüzde 1,48 gerilediği borsada toplam işlem hacmi de 939.4 milyon TL olarak gerçekleşti.



Dolar 1.66'ya yükseldi



ABD'de açıklanan ve yeteri kadar tatmin edici bulunmayan kurtarma paketinin ardından piyasalardaki tansiyon yeniden yükseldi. Tüm dünyada birbiri ardına açıklanan olumsuz sanayi üretimi, bütçe açığı gibi makroekonomik rakamlar borsaların düşmesine neden olurken, bu gelişmelerden etkilenen dolar dün 1.66 TL'ye kadar yükseldi. Doların yükselmesinde Güney Afrika'nın ülke notunun aşağıya çekileceğine dair olumsuz söylentiler de etkili oldu. Uzmanlar Güney Afrika'nın kredi notunun aşağı çekilebileceğine ilişkin söylentilerin dolar/TL üzerinde gerginlik yarattığını belirtiyor.