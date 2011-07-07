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Ekonomi

SABANC MALİ DİSİPLİNDEN MEMNUN İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2011 15:19

-SABANC MALİ DİSİPLİNDEN MEMNUN İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, dünyada yaşanan krize ve yaşanan seçimlere karşın ekonomi yönetiminin, mali disiplinden ödün vermediğini ve bütün bunların bugün yaşadıkları ekonomik başarıyı getirdiğini bildirdi.  Sabancı Holding'den yapılan yazılı açıklamada, bugün çeşitli gazetelerde yer verilen, Güler Sabancı'nın Berlin'de ''Türk ekonomisinin bugünkü başarısının arkasında nasıl bir gelişme var?'' sorusuna verdiği cevabın bütünlüğü ile okunması gerektiği belirtilerek, Sabancı'nın söz konusu soruya şu yanıtı verdiği ifade edildi:   ''2001 yılında çok ciddi bir finansal kriz yaşanmıştır. Bu dönemde Kemal Derviş liderliğinde yapılan reformlar, ekonomimizin temellerini güçlendirmiştir. Daha sonra iktidar ve ekonomi yönetimi istikrarlı bir şekilde bunu devam ettirdi. Bunun üzerinden Avrupa Birliği süreciyle gelen önemli reformlar da Türk ekonomisinin makro ekonomik dengelerini başarılı kıldı. Dünyada yaşanan krize ve yaşanan seçimlere rağmen ekonomi yönetimi, mali disiplinden ödün vermedi ve bütün bunlar bugün yaşadığımız ekonomik başarıyı bize getirdi.''

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