Sabah'ta 'PYD'den belediye başkanına suikast planı' iddiası

“PYD, IŞİD’den daha tehlikeli” iddiasına dayanan manşeti ile tartışmaya yol açan Sabah gazetesi, PYD'nin Ceylanpınar Belediye Başkanı'na suikast düzenlemek için bombacı gönderdiği ve suç üstü yakalandığını öne sürdü. İddiaya göre, PYD'li ifadesinde "Bombayı başkanın aracına tamircide yerleştirecektik. 25 bin dolar alacaktım" dedi.

Sabah’ta yer alan haberin tam metni şöyle:

PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Şanlıurfa'nın kanlı eylemini son anda önlendi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla 13 Temmuz 2014'te makam aracının geçişi sırasında patlatılan bombalı suikasttan son anda kurtulmuştu. 3 Haziran'da bir ihbar üzerine verilen adrese giden polis toprağın altına gömülü bomba buldu. Parça tesirli C4 tipi bombanın çelik bilyelerle desteklendiği, telefon düzenekli ve uzaktan kumandalı olduğu belirlendi. El yapımı bombanın bir eylemde kullanılmak üzere boş araziye gömüldüğünü değerlendiren ekipler, aynı yere maket bir bomba düzeneği yerleştirerek pusuya yattı. 11 Haziran akşam saatlerinde bombayı olduğu yerden çıkarmaya gelen Suriye uyruklu Keleş C. (29) suçüstü yakalandı. Keleş C.'nin bağlantılarını araştıran polis, yine Suriye uyruklu Cihad O. ile "Muhtar" kod adlı Mohammad Ali M.'yi de gözaltına aldı.

‘25 bin dolar alacaktı ‘

Keleş C. ifadesinde, PYD'ye 1.5 yıl önce katıldığını belirterek şunları söyledi: "Beni PYD Rojava birim sorumlusu Türk vatandaşı Rubar adlı kişi yönlendirdi. Bombayı PYD kampında üst düzey komutan Ebu Hasan yaptı. Bana bomba eğitimi verdi. Bomba seçimlerden önce gönderildi. Rubar bana 'Başkan er ya da geç öldürülmeli. IŞİD çetelerine yardım ediyor. Kürt halkına zulüm ediyor' dedi. Seçimden önce patlatmayacağız. Seni seçimden sonra göndereceğiz. O yüzden bekletildim. Eylem karşılığı 25 bin dolar vereceklerdi. Beni sınırdan Arap Ebu Nusri isimli kişi geçirdi. Mardin Kızıltepe otogarına inince Ape Sinan'ı aradım. Onun talimatıyla taksici beni bilmediğim bir şehrin girişinde indirdi. Ape Sinan'la buluştuk. Ape Sinan 'Ben senin patlatacağın bombayı Ceylanpınar'da bir yere gömdüm. Şimdi oraya gideceğiz. Çıkarıp üzerinde çalışmalar yapacağız' dedi. Bombanın gömüldüğü yerin üzerine hayvan pisliği atıldığı için zor bulduk. Bombayı çıkarmaya başladığım esnada Ape Sinan 'Arabayı caddeden kaldırayım plakası gözükmesin' diye yanımdan ayrıldı. O sırada yakalandım."

‘Tamircide konulacaktı’

Keleş C., Atilla'nın öldürülmesi için önceden yapılan istihbarat çalışmasını ise "Başkanın aracının bakımının yapıldığı bir tamirci var. Bu tamirci vasıtasıyla bomba araca görülmeyecek şekilde yerleştirilecekti. Ben de belediyeden çıktıktan sonra patlatacaktım. Eğer tamirciye yakın zamanda gitmezse farklı plan yapılmıştı. Belediyede bizim adamımız olan ve başkanın çok güvendiği, makam aracına ulaşabilecek biri yerleştirecekti. Ancak deşifre olmaması için ikinci planda tutuldu" diye anlattı. Üç kişi ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemce tutuklandı.

‘Bomba şifresi makyaj malzemesi’

Keleş C. ile birlikte tutuklanan ve kaçakçılık yapan Cihad O. ile Muhammed Ali M. arasında geçen telefon trafiğinde kullanılan şifreli sözcükler de deşifre edildi. Bombanın Ali isimli bir kişi tarafından Muhammed Ali M.'ye "Açılmaması gereken bir paket, çok köklü, makyaj malzemesi, damat geldi, gelinin makyajını aldı" şifreleriyle gönderildiği, aynı yöntemle de Cihad O.'ya teslim edildiği iddia edildi. Evinde çocuklarının kaldığı odada günlerce bombayı muhafaza eden Cihad O. ifadesinde "Pakette bomba olduğunu bilmiyordum. Bana makyaj malzemesi dediler. Çocuklarım oynuyordu. Anneleri ellerinden aldı. Bomba olduğunu daha sonra öğrendim. Bana bu paketi 'Muhtar' verdi" dedi. Sırra kadem basan Ape Sinan'ın ise öngüt tarafından hain ilan edildiği ve ölüm emrinin verildiği telefon görüşmelerine yansıdı.

‘PYD köylerde katliam yapıyor’

Suriye'nin Haseke kentinde göçe zorlanan Suriyeliler, "Cezire Bölgesini YPG'den Kurtarın" adı altında başlattıkları kampanya çerçevesinde bir rapor hazırladı. Raporda şu bilgiler yer aldı: "PYD Arap asıllı Suriyelilerin evlerini elinden alıp başkalarına veriyor. Çok sayıda kişi öldü, onlarca kişi yaralandı, yüzlerce kişi göç etti.Tel Berrak, Tel Nemr, Cez'a, El-Menacir, Tel Hamis, El-Yarubiyye köyleri yağmalandı. 22 Şubat 2014'teki saldırılarda 60 kişi öldürüldü, 80 ev yakıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi DAEŞ'li diye hapishaneye atıldı. 5'i öldü. Er-Rahiyye es-Sagiyra köyünde 26 ev yakıldı, kaçmaya çalışanlara ateş edildi. Tel Hamis'teki 30 köyün 12'si tamamen yakıldı." Aktivist Ali el-Haris, "PYD Esad rejimiyle işbirliği yapıyor. ABD öncülüğündeki koalisyonun sopası haline geldi. Halkı, direniş halinde köylerinin koordinatlarını, bombalaması için koalisyon güçlerine vermekle tehdit ediyorlar" dedi.

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