Sabah'ta ‘otosansür’ tartışması

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Sabah sıfır santimetrekare

'Hepimiz Albayız!'

Taraf gazetesinin haberine göre; Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Erdal Şafak’ın geçen pazartesi günü köşesinde “Gazete yöneticileri bazen de bir haberi milli menfaatler adına yayınlayıp yayınlamama ikilemine düşer” başlığıyla yayımladığı yazı gazete içinde tartışmalara neden oldu. Gazete, Mustafa Balbay’a ait olduğu öne sürülen günlükleri de ilk gün yayımlamayınca tartışma büyüdü. Gazetenin yazarlarından Emre Aköz ve Umur Talu Şafak’ın tavrını eleştirdi.Erdal Şafak, yazısının devamında bir örnek vererek ellerine geçen bir belgeyi devlete zarar verebileceği gerekçesiyle yayınlamadıklarını söyledi. Hatta bunu hafızalarından bile çıkardıklarını anlattı.Medyada hangi haber yayınlanmalı hangisi yayınlanmamalı tartışması sürerken Sabah’ın yazarlarından Emre Aköz, iki ayrı yazı yazarak Şafak’ı eleştiri yağmuruna tuttu. Aköz ilk yazısında, “‘Vatanın, milletin, devletin menfaati gereği bu haberi yayınlamayın’ diyen bir siyasetçiyi, işadamını ya da bir bürokratı niye dinleyeceğiz? Ölçüt ne?” diye sordu.Aköz, dünkü yazısında da Balbay’ın günlüklerine hangi gazetelerin ne kadar yer verdiğini anlatarak kendisi gazetesini eleştirdi:“Not 1: Daha ziyade askeriyede kullanılan kamuflaj kelimesi ne de güzel uydu; değil mi?Not 2: Medyada bomba etkisi yapan Balbay günlükleri, dün bazı gazeteler tarafından okurlarına şöyle sunuldu:: İlk sayfanın tamamı dahil, dört sayfa ilave (toplam: 7285 santimetrekare).İlk sayfanın tepesinde ve sağında 501 santimetrekare.: İlk sayfanın tepesinde 301 santimetrekare.İlk sayfanın tepesinde 132 santimetrekare.18’inci sayfanın altında, 205 santimetrekare.: İlk sayfanın altında 69 santimetrekare.: 0 (sıfır) santimetrekare.”Dünkü köşesinde “Hepimiz Albayız!” diye yazan Umur Talu da eleştirilere katıldı. Talu’nun yazısı şöyle:“Gazetecilik; haber gizleme sanatı değil, haber verme zanaatıdır.Gazetecilik; devletin, başbakanın, komutanın, emniyetçinin, bürokratın, patronun, ilan verenin yaz dediğini yazma, yazma dediğini yazmama sanatı değil; kamu yararı ve halkın bilgilenme hakkı için gerçekleri arama, hakikati gerekirse onların hepsine inat yazabilme zanaatıdır.”İlk gün Balbay’a ait günlükleri ilk gün yayımlamayan Sabah, dün konuyla ilgili ortaya sayfasında geniş yer ayırdı.