Sabah:FETÖ'nün topladığı himmet paraları Clinton'a gitti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturmasının Kimse Yok Mu Derneği'ne yapılan soruşturmasında dernek adına toplanan yardım paralarının ABD Başkan adayı Hillary Clinton'a aktarıldığı iddia edildi.

Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı, "Kredi transferi" adıyla düzenlenen iki ayrı dekonttaki işlemlerin ikisinin de Bank Asya üzerinden yapıldığı görülüyor.

29 Nisan 2015 tarihli ilk belgeye göre, genel merkezi Üsküdar Bulgurlu'da bulunan "Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği"nden The Bank of New York Mellon üzerinden Clinton Global Initiative'e (Clinton Küresel Girişimi-Clinton Fonu) 5 bin dolar gönderdi.

Havalede açıklama kısmına Savaş Metin'in adı yazıldı. Savaş Metin, birkaç ay öncesine kadar 3.5 yıl boyunca Kimse Yok Mu Derneği'nde Genel Sekreterlik görevi yürütüyordu. 17 Haziran 2015 tarihli ikinci belgede ise yine aynı bankalar aracılığıyla Clinton Fonu'na 20 bin dolar daha gönderildi.

Savcı, şüphelilerin tutuklanmasını talep ettiği 7 sayfalık yazısında, "Sosyal görev adı altında dini duygular sömürülmek suretiyle toplanan paralar, özellikle ABD'de yapılan seçimlerde ve sonrasında örgütün menfaatleri için, özellikle de örgüt lideri Gülen'in Türkiye'ye iadesini engellemek maksadıyla senatörlere ve son seçimde aday olan Hillary Clinton'a bağış adı altında gönderilmiştir" dedi. Savcılık 46 şüpheliden 40'nı tutuklama istemiyle Nöbetçi Hâkimliğe sevk etti. 71 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartırken, 4 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi.