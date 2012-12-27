Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Adem Esen ODTÜ'den rövanşı aldı

Göktürk 2 uydusunun fırlatılma töreni sırasında ODTÜ kampüsünde yaşanan olaylar nedeniyle üniversite yönetimini suçlayan rektörlerin bildirisinde yer alan Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Adem Esen'de yer alıyordu.

Akşam gazetesinden Esin Gedik'in haberine göre Prof. Adem Esen adı ilk olarak belediye başkanlığı yaptığı dönemde Konya'daki Zümrüt Apartmanı faciasıyla gündem egeldi. 2 Şubat 2004 akşamı, Konya'nın Selçuklu İlçesi'ndeki 'Zümrüt Sitesi' yıkıldı. 92 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olay Türkiye tarihine 'katliam' olarak geçti çünkü binayı yapandan denetleyene kadar herkes görevini savsaklamıştı.

Başbakan Erdoğan 'Sorumlular hesap verecek' derken Belediye Başkanı Adem Esen 'belediyenin suçlu olmadığını' söyledi. ODTÜ tarafından hazırlnan raporda ise binanın çökme nedenleri ayrıntılarla anlatılırken 'İmalat ve projeyle ilgili belediyenin denetim mekanizmaları bir formaliteden ibaret kalmıştır' deniyordu.

İçişleri bakanlığı'nın Belediye Başkanı Adem Esen hakkında soruşturma açılmasına izin vermemesi nedeniyle mahkemeye belediye çalışanları ve müteahhit çıktı. Suçlu bulundular, ceza aldılar ama cezaları ertelendi. Selçuklu Belediyesi'nin mağdur ailelere tazminat ödemesine karar verildi. Belediye daha sonra tazminatları ödemeyince banka hesaplarına ve mal varlığına haciz konuldu.

O dönemde ODTÜ'nün hazırladığı rapor çok tartışılmıştı. Birçok kuruluş bu rapordan yola çıkarak belediyenin denetim yetkisini kullanmadığını dile getirmişti. Ancak mahkeme ODTÜ'nün raporunu 'resmi olmadığı' için kabul etmedi. O dönemde ODTÜ tarafından hazırlanan raporlar suçlanan Belediye Başkanı Adem Esen, bu kez abahattin Zaim Üniversitesi Rektörü olarak ODTÜ'yü kınayanlar arasında yer almış oldu.