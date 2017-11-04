T24 LogoT24 Logo
Gündem

SABAHATTİN ÖNKİBAR'A KİTAP FUARINDA SALDIRI

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/DHA Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen  36

04 Kasım 2017 19:01

Haber - Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL/DHA
Gazeteci-Yazar Sabahattin Önkibar, Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen  36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nın ilk gününde bir grubun saldırısına uğradı. 
Sabahattin Önkibar\'in bugün Kırmızı Kedi Yayınevi\'nin standında yeni kitabı Asena\'nın imza günü etkinliği vardı. Etkinlik sırasında Önkibar yaklaşık 10 kişi olduğu belirtilen grubun saldırısına uğradı. Olaylar sırasında yayınevi çalışanı 2 kişi de yaralandı. Saldırganlar daha sonra hızla uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Stanta polis geldi. Önkibar ve darp sonucu yaralanan 2 kişi, saldırganlardan şikayetçi oldu. 

SALDIRI ANINI ANLATTI
Saldırıdan bir süre sonra Önkibar, imza günü etkinliğine devam etti. 
Basın mensuplarına açıklama yapan Sabahattin Önkibar, saldırının organize olduğunu  söyledi. Önkibar, \"Genç çocuklar bunlar. Belli ki görevlendirilmişler. Son kitabım Asena\'yı imzalıyordum. İçlerinden biri, \'bu kitabı niye yazdın\' diye sordu. Ben de, \'gazeteciyim, objektif olarak gözlemlerimi yazdım\' dedim. Derken yumruk savurdu. O sırada üç, dört kişi içeri atladı. Yayınevi çalışanı arkadaşlar  müdahale ettiler. Yumruklaşmalar oldu. İki arkadaşımız yaralandı. Buz tedavisi uyguladım. Polis biraz önce gelip ifade aldı. Saldırganlardan şikayetçi olduk\" dedi. Sabahattin Önkibar, \"Ben onlardan ve onları buraya gönderenlerden korkmuyorum. Burada olmaya devam edeceğim. Yansız, objektif bir kitap yazıyorum ve buna tahammül edemiyorlar. Türkiye\'nin geldiği nokta budur. Türk kamuoyunu, bu noktada dikkatli olmaya ve düşünmeye davet ediyorum\" diye konuştu. 

HEPKON: ALÇAKÇA BİR SALDIRIYI KONUŞUYORUZ
Kırmızı Kedi Yayınevinin sahibi Haluk Hepkon ise yaptığı açıklamada, geçen yıl yine Sabahattin Önkibar\'ın bir başka kitabının bahane edilerek yayınevine bir saldırı yapıldığını hatırlattı. Hepkon, \"Bu saldırganlar, yakalanmıştı ancak buna rağmen savcılıktan bırakılmışlardı. Eğer saldırganlar bırakılırsa bu yeni saldırılara davet demektir. Maalesef kitap fuarı gibi insanları, yazıyla fikirle gündeme gelmesi gereken bir etkinlikte bir yazara yapılan alçakça bir saldırıyı konuşuyoruz\" diye konuştu.

İMZA ETKİNLİĞİNE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Olayı duyan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Önkibar\'ı geçmiş olsun ziyaretinde buldu.

Görüntü Dökümü
----------------------
-Saldırıya uğrayan Sabahattin Önkibar
-Polislerin inceleme yapması
-Standtaki kitapların dağılmış görüntüsü 
-Önkibar\'ın olayı anlatması
-Haluk Hepkon\'un açıklamaları
-Olayın ardından devam eden imza etkinliği
-Ziyarete gelenler
-Olayın hemen sonrası çekilen fotoğraflar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Enver ALASSabahattinBüyükçekmece TÜYAP FuarKongre MerkeziUluslararasıKitap FuarıKırmızı Kedi YayıneviAsenaEtkinlikOlaylarSaldırganlarDurumStantaANINI ANLATTI SaldırıdanBelliSonBenDerken

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24