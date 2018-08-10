Sabahattin Ali'den Atatürk'e mektup: Beni affedin...

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Türk Edebiyatı'nın büyük ustalarından Sabahattin Ali'nin Atatürk'e yazdığı mektubu yayınladı.

Ali'nin mektubu 14 Nisan 1933’te Konya Cezaevi’nden yazdığını belirten Bardakçı, Atatürk, İsmet İnönü gibi devlet adamlarına hakaretten hapis yattığını kaydetti. Bardakçı, 15 kuruşluk posta puluyla yazdığı mektubunda Ali'nin, Atatürk'ten af istediğini ve fakat affedilmediğini aktardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle tüm arşivlerin Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasına değinen Bardakçı, Ali'nin Atatürk'e yazdığı mektubu yayınlandı.

Sabahattin Ali’nin Atatürk’e yazdığı ve hapis cezasının affını istediği mektubu:

“Şimdiye kadar yalan söylemedim...”

“Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine,



Zât-ı âlinizi îmâen ve telmihen tahkiri mutazammın (imâ ve kastederek hakaret eden) bir şiiri yazmış ve okumuş olmak cürmü ile bir sene hapse mahkûm edildim. Mahkeme zabıtlarının sathî bir tedkiki bile bu kararın nasıl bir zihniyetin tesiri altında verildiğini isbat edebilir. Fakat, Temyiz Mahkemesi tarafından tasdik edilmiş olması, hükmün isabetsizliğine dair daha çok söz söylemekten beni alıkoymaktadır. Beni en çok üzen yediğim ceza değil, sizin büyük isminizin şahsî intikam vasıtası olarak kullanılabilmesi ve buna müsamaha edilmesi keyfiyetidir. Kablî (önfikirli) hükümlerden, sakat düşüncelerden ve lüzumsuz korkulardan uzak bir heyete herzaman kabahatsizliğimi ispat edebilirim. Fakat bütün bunlara lüzum kalmadan işi sizin yüksek kararınıza bırakmayı tercih ettim: ‘Ben böyle bir şey yapmadım’ diyor ve buna inanmanızı rica ediyorum. Benim şimdiye kadar yalan söylediğim görülmemiştir. Ne karakterde bir adam olduğum da Maarif Vekâleti’nden sorulabilir. Herhalde bana inanacağınızı ümit ediyorum. Şimdilik kendi sözlerim ve teminatımdan başka müeyyidesi (yaptırımı) olmayan bu iddiam inanılacak kuvvette görülmediği takdirde yine size müracaat ediyor ve affımı rica ediyorum. Eninde sonunda hakkımı ispat edeceğimi bilmesem böyle bir ricada bulunmazdım. Beni affedecek kadar büyük ve iyi kalpli olduğunuzdan eminim. Ellerinizden öperim efendim. 14 Nisan 1933.



Konya Hapisanesi’nde mevkuf, Konya Muhtelit Ortamektep Almanca Muallimi Sabahattin Ali”.