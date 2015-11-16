Sebahat Tuncel, İstanbul Üniversitesi’ne alınmadı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eski HDP Milletvekili Sabahat Tuncel’in de katılımıyla düzenlenen panel, polis engeline takıldı. Tuncel ve yanındaki kişiler üniversitenin Beyazıt’taki ana kapı önünde durduruldu ve içeri alınmadı.

DHA’nın haberine göre grup içeri alınmayınca gerginlik çıktı. Kampüs içindeki karşıt görüşlü bir grup da, panele gelenlere tepki gösterdi. Taş ve şişe atan kampüs içindeki gruba polis müdahale etti.

Polis, kampüse girmek isteyen grubu da kalkanlarla müdahale etti. Grubun önündeki Sebahat Tuncel, müdahale sırasında zor anlar yaşadı. Ezilme tehlikesi atladan Tuncel'i düşmekten yanındakiler kurtardı.

Müdahale sonrası Tuncel, polise tepki gösterdi.