Sabahat Akkiraz: TRT için çektiğimiz program 'Hayır' kampanyası yaptığım için yasaklanmış!

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve Türk Halk Müziği'nin güçlü isimlerinden Sabahat Akkiraz, TRT'de yayınlanacak olan programının 'Hayır' kampanyası için yasaklandığını söyledi.

TRT'nin yasağını Akkiraz, kişisel Twitter hesabından duyurdu. Akkiraz şu ifadeleri kullandı:

"TRT için çektiğimiz proğram #Hayır kampanyası yaptığım için yasaklanmış.Trt bana yasak koyamaz.Trt halkın olana kadar TRT'yi boykot ediyorum. Ve @trt bana yasak getirmiş duyduğumdan beri gülüyorum. #Hayır kampanyası yaptığımdan getirmiş trt yasağı. O zaman; sana da #Hayır @trt"

Sabahat Akkiraz'ın paylaşımları şöyle: