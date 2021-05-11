Sabahat Akkiraz’dan dikkat çeken Mescid-i Aksa paylaşımı

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz, Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşananlara ilişkin olarak kişisel sosyal medya hesabından dikkatleri çeken bir paylaşımda bulundu.

Dün, İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bir ağaç yanmıştı. Söz konusu yangından bir kare paylaşan Akkiraz, “Sivas madımakta canlarımız yakılırken çığlıklar atanlar, alkışlayanlar, bıyık altından gülenler, oh çekenler, susarak onaylayanlar ile Mescidi Aksa’da çıkan yangına dans ederek sevinen Yahudiler” diye yazdı. Akkiraz devamında da, “İşte yobazlık budur. Hangi dinden olduğun önemli değil “İnsan mısın? İnsan değil misin?” ifadelerini kullandı.

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