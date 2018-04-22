Sabah'a tepki: Bugün utanç günü, şehitleri ve ailelerini seçime alet etmek, memleketi bölmektir!

Sabah'ın 24 Haziran 2018'de yapılacak seçime ilişkin olarak yayımladığı "Sıra bizde, sandıkta 'vatan için' diyeceğiz" başlıklı haber, sosyal medyada tepki çekti.

"El Bab'da, Afrin'de, Cerablus'ta şehit olan kahramanların aileleri konuştu; evlatlarımızın emaneti için oyumuz 'cumhur ittifakı'na" denen haber için gazeteci İsmail Saymaz, "Şehitleri ve şehit ailelerini seçime alet etmek, memleketi bölmektir" paylaşımında bulundu.

Gazetenin manşetine tepki gösteren isimlerden biri de, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara oldu. Cilara, "Bugün utanç günü. Şehitlerimizi, ailelerini, kahraman askerlerimizi rahat bırakın. Vicdan yok mu" diye yazdı.