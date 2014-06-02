Sabah'a göre Yalova seçimleri 'yine başa baş' bitti

YSK tarafından 30 Mart yerel seçimleri iptal edilip tekrarı 1 Haziran'da yapılan Yalova seçimlerinin resmi olmayan iilk sonuçlara göre CHP'nin kazandığı açıklanırken Sabah gazetesi sonuçları "Başa baş bitti" iddiası ile verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin iptal edildiği 13 merkezde 1 Haziran'da tekrar seçim yapıldı. Seçim sonucunun en çok merak edilen bölgelerinden biri de 30 Mart'ta AKP ve CHP arasında büyük çekişmeye sahne olan Yalova'ydı. Ancak Yalova'da resmi olmayan sonuçlara göre oylarını daha da artıran CHP seçimin galibi oldu.

'Kimse yenemedi'

Hükümete yakınlığı ile bilinen ve 17 Aralık sonrası ortaya çıkan ses kaydında geçen iddialarda "Havuz medyası" olarak nitelenen Sabah gazetesi, Yalova seçimlerini "Şaka gibi; Yalova yine başabaş bitti" başlığı ile verdi.

Gazete aradaki oy farkının "az olmasından" ve AKP'nin tekrar yaptığı itirazdan yola çıkarak bu sonuca ulaşmıştı. Oysa resmi olmayan lk sonuçlarda CHP, 6 olan oy farkını, yenilenen seçimle 228'e çıkarmıştı.