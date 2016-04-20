Sabah: Zaman'a kayyum atanmadan Ekrem Dumanlı'ya 295, Bilici'ye 298 bin lira tazminat ödenmiş

Sabah gazetesi, Zaman gazetesine kayyum atanmadan önce gazetenin eski Genel Yayın Yönetmenlerinden Ekrem Dumanlı'ya 295, Abdulhamit Bilici'ye 298 bin lira tazminat ödendiğini öne sürdü. "Tazminatı kaptılar, kayyuma devrettiler" başlığıyla yayımlanan haberde, "FETÖ faaliyetleri kapsamında ve örgüt faaliyetlerine destek olacak şekilde kullanıldığı yönünde kuvvetli deliller bulunması gerekçesiyle daha önce kayyum atanan Feza Gazetecilik AŞ'ye bağlı şirketlerde Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı'nda yöneticilik yapan 40 kişinin, kurumlara kayyum atanmadan birkaç gün önce tazminatlarını aldığı ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin bugünkü nüshasında yayımlanan (20 Nisan 2016) haber şöyle:

"FETÖ faaliyetleri kapsamında ve örgüt faaliyetlerine destek olacak şekilde kullanıldığı yönünde kuvvetli deliller bulunması gerekçesiyle daha önce kayyum atanan Feza Gazetecilik AŞ'ye bağlı şirketlerde Zaman gazetesi ve Cihan Haber Ajansı'nda yöneticilik yapan 40 kişinin, kurumlara kayyum atanmadan birkaç gün önce tazminatlarını aldığı ortaya çıktı. Buna karşılık emekliliği gelmiş ve aylar öncesinde dilekçesini veren birçok çalışanaysa tazminatları ödenmedi.

Dumanlı'ya 295 bin

Eski Zaman Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'ya 295 bin 198 lira ödendiği saptanırken, Dumanlı'dan sonra göreve gelen ve 298 bin 790 lira tazminat aldığı belirtilen Abdülhamit Bilici, 4 Mart 2016'da mahkeme kararıyla kayyum atandığında görevini sürdürdü. Cihan Haber Ajansı'nda direktör olarak görev yapan Yakup Şalvarcı 124 bin 447 bin, Cihan Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kılıç 112 bin 456 bin,

Zaman Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal 278 bin 823 TL tazminat aldı. İsmini açıklamak istemeyen eski bir Zaman gazetesi çalışanı ise bu duruma tepkisini, "Gemiyi en önce kendilerini garantiye alan kaptanlar ve yardımcıları terk etmiş. Paralarını alıp kaçtılar. Bizlere 'Direnin' diyenlerin nasıl ve ne karşılığında direndiği ortada... Gazetenin farklı birimlerinde yıllardır çalışan kişilerin yüklü tazminatları ise kayyumlara bırakıldı" diye dile getirdi."