Sabah yazarları Erdoğan'ın yüksek faize karşı olduğunu hatırlatarak Merkez Bankası'nı uyardı

Sabah gazetesi yazarları Okan Müderrisoğlu ile Özlem Doğaner, Merkez Bankası’nın 21 Ocak perşembe günü yapacağı toplantı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek faize karşı olduğunu, banka yönetiminin bunu göz önünde bulundurması ve reel sektörü gözetmesi gerektiğini savundular.

Müderrisoğlu yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın yüksek faize dair duyarlılığının devam ettiğini belirterek, “Türkiye gibi büyümesi dış finansman ve iç kredilendirmeyle yakından ilişkili bir ekonomide, ‘piyasa dostu politika’ söylemi kapsamında gelişen yüksek faizin sürdürülebilir olamayacağı da çok net. Üstelik bu tür bir inadın günün sonunda bankacılık kesiminin aleyhine olduğunu söylemek de abartılı olmayacaktır” dedi.

Özlem Doğaner de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa süre önce yüksek faize karşı olduğunu söylediğini hatırlatarak şunları yazdı:

“Merkez Bankası kulağında bu ikisesle yılın ilk faiz sınavına giriyor. Ülkenin çarklarını döndüren sanayiciden,üreticiden faiz sesleri yükseliyorsa orada daha dikkatli olmak gerekir. Yatırımdan soğutmamak lazım. Görüştüğümüz reelsektör temsilcileri diyor ki “MerkezBankası muhalif piyasacı ve akademisyenleridinlemesine dinlesin de bizim sesimizi de duysun.”