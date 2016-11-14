Sabah yazarının operasyon iması Ülker hisselerini çökertti!

Sabah gazetesi ekonomi yazarı Dilek Güngör'ün 11 Kasım tarihinde yazdığı "Gizli 'Kaynak' Kim?" başlıklı yazıda, Ülker Holding'in Kaynak Holding'e ortak olduğu iması, Yıldız Holding bünyesindeki Gözde Girişim ve Bizim Toptan Gıda Şirketleri’nin hisselerin yüzde 11 düşmesine neden oldu.

Ülker Grubu'nun hisselerindeki bu büyük dalgalanmaya ise cuma günü Sabah gazetesinde Dilek Güngör imzasıyla yayınlanan yazının neden olduğu öne sürülüyor.



‘FETÖ’ soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen Kaynak Holding’le ilgili soruşturmaların hatırlatıldığı “Gizli ‘Kaynak’ kim?” başlıklı yazıda, şu iddialara yer verildi: “Bugün size el konulmadan önce Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kasası olarak bilinen Kaynak Holding’le ilgili çok önemli bir detay anlatacağım. Peki hâlâ açıklanmayan ‘şoke edici’ belgeler var mı? Duyduğum kadarıyla var. Hem de açıklandığında Türkiye’yi sarsacak cinsten…Meğer, Kaynak Holding’in bir şirketine Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri ortakmış. Hatta bu holding 17-25 Aralık sürecinden sonra da FETÖ’nün finansörü olan ‘Kaynak’la ilişkilerini koparmamış… Öğrendiğime göre, Türkiye’de yediden yetmişe herkese hitap eden onlarca markası olan ve son dönemde yurtdışında büyüyen bu holding, İstanbul’daki bir vakıf üzerinden de örgüte destek sağlıyormuş. Velhasıl, yakında işin kokusu ortaya çıkar. Zira, anlattıklarıma ilişkin bütün belgeler soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasına girmiş…”

Borsa açılır açılmaz hisselerde satış başladı

Cuma günü yayınlanan bu yazı üzerine piyasa yatırımcıları bugün borsanın açılmasıyla birlikte Ülker hisselerini elden çıkarmaya başladı. Bu satışlarla birlikte Ülker grubuna ve Yıldız Holding’e bağlı bütün şirketlerin hisse senetlerinde anormal derecede aşağı yönlü hareket izlenmekte.

Saat 14.22 itibariyle Ülker Bisküvi hisse senedi yüzde 10.67’i aşkın düşüşle 16.25 liradan işlem gördü.



Gözde Girişim Sermayesi hisse senetleri ise yüzde 13’ü aşkın düşüş gerçekleştirdi.



Grubun bir diğer halka arz olmuş şirketi olan Bizim Toptan hisse senedi de yüzde 11’i aşkın düşüş ile 10.30 lira seviyelerine kadar geri çekildi.

Ülker iddiaları yalanladı

Ülker Grubu’ndan Reuters’e yapılan açıklamada, söz konusu iddialar ve Kaynak Holding bağlantısı yalanlandı.

Öte yandan Murat Ülker, kişisel twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "Kıymetli yatırımcılarımız dikkat, Ortalığı sebepsiz yere telaşe verenler var, Alnımız ak, İşlerimiz temiz, Çalışmaya devam diyoruz." ifadelerini kullandı.