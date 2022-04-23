Sabah yazarından Z kuşağına: Vatanı için can vermeyi bile anlamakta zorlanan, diğerkâmlık nedir bilmeyen bencil, vefasız, hedonist kuşak

Sabah yazarı Salih Tuna, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüksek elektrik faturalarını protesto etmek için faturasını ödememesi üzerinden eleştirilerini kaleme aldığı bugünkü yazısında Z uşağı için “bencil, vefasız, hedonist” dedi.

CHP liderinin Z kuşağını "tavlamak" için böyle yapmış olabileceği görüşünü irdeleyen Tuna, şunları kaydetti:

“Şayet niyeti buysa, bence karavana!.. Zira malum kuşağın gözünde, elektriklerin kesilmesine neden olduğu için karanlıkta oturmaya mahkûm olan bir insan evladı ‘kahraman’ değil, ‘ezik’ hükmündedir. Bile isteye karanlıkta oturmayı ‘fedakâr’ tesmiye etmezler, ‘enayi’ derler. Bununla da kalmaz, ‘Geceliği 100 bin TL otele veriyorsun da 3 aylık 1030 TL'lik elektrik faturanı neden ödemiyorsun?’ diye sorarlar.

Sevgili Kılıçdaroğlu'nun zihin dünyasını gerçekten de merak ediyorum: Vatanı için can vermeyi bile anlamakta zorlanan, amaçları eğlenmekten ibaret olan, hayatı çizgi film tadında yaşayan, diğerkâmlık nedir bilmeyen bu bencil, bu vefasız, bu hedonist kuşağı, 1 hafta karanlıkta oturmakla kendisine ‘borçlandıracağını’ mı sanıyor? Ne yani, ‘Yazık lan, bizim için 1 hafta karanlıkta kalmıştı, şuna oy verelim...’ mi diyecekler?”

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