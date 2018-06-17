Sabah yazarından tepki çeken yazı: Deniz Baykal yamulmuş!

Sabah yazarı Engin Ardıç, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavi süreci sonrası kamuoyu ile paylaşılan ilk fotoğrafıyla ilgili olarak "Bana biraz 'tuhaf' göründü: Sert ve ters bakıyor, bir kaşı yukarıda bir kaşı aşağıda, eli de "takallüs" etmiş, kasılmış yani. Bununla 'sapasağlam' olduğunu söylemek istediler ama pek öyle görünmüyor. 'Yamulmuş' olduğu belli" dedi.

Ardıç, dün (16 Haziran 2018) yayımlanan ve tepki çeken yazısına şöyle devam etti:

"Bu adam, 'en yaşlı üye' sıfatıyla yeni meclisin açılışını yapacak. Geçen seferki gibi. Sonra da yerini, gene geçen sefer olduğu gibi, AKP mebusu bir 'akil adama' bırakacak. Açabilecek mi? O haliyle kürsüde durabilecek mi? Sonra da meclis sıralarında yerini alıp 'yasama faaliyetlerine' katılabilecek mi? Belli ki Deniz Baykal'a bir 'jest' yapılmıştır."