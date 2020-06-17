Sabah yazarından Sağlık Bakanı’na: Vatandaş zabıta değil

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Vatandaş zabıta değil" itirazında bulundu.

TIKLAYIN | Sağlık Bakanı: Maske takıyormuş gibi yapanları uygun bir dille uyaralım

Altınok, "İsteyen elbette sokakta, uyurken, hatta özel otomobilinde tek başınayken bile maskesini takabilir. Ama Bakan Koca'nın söylediği gibi 'maskesiz dolaşanları' hatta 'maske takıyormuş gibi yapanları uyarmak vatandaşın üzerine vazife değil.Çünkü vatandaş zabıta değil. Bir de sokakta tanımadığımız insanlardan nizami maske takma tavsiyesi mi alacağız?" düşüncesini dile getirdi.

Altınok, "Öyle ya, bizler pandemi sürecinden sizin nezaketinize ve hoşgörünüze şahidiz... Peki, siz sokakta herkesin sizin gibi nazik ve hoşgörülü olacağına kefil olabiliyor musunuz Sayın Bakan?" ifadesini kullandı.

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