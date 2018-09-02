Sabah yazarından 'ODTÜ' iddiası: CHP belki bazı bilim adamlarının maaşlarına katkı sağlamıştır

Sabah yazarı Engin Ardıç, ODTÜ mensubu bilim insanlarının yaptığı bir araştırmayı köşesine taşıyarak yorumladı. Yazar, araştırma için, "Yapan bilimsel olduğuna göre araştırma da bilimsel" diyerek sonuçlarını açıkladı. Yazar, sonuçlar için CHP'nin bilim insanlarına katkı sağladığını iddia ederek " Belki bazı ODTÜ maaşlarına bir katkı sağlamıştır. Şimdi CHP yöneticileri yeniden toplanacaklar. Seçim sonuçlarını masaya yatıracaklar, bilim adamlarının ücretlerini de bankaya" diye yazdı.

"Eh, sonuçta hepsi solcu ya bunların"

Engin Ardıç'ın "Masanın bacağı" başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde: "Hani seçim sonuçlarını masaya yatırmışlardı ya, oradan bir de "bilimselaraştırma" kaldırmışlar. ODTÜ mensubu koca koca bilim adamları (pardon, insanları) ve de ne hikmetse CHP'li bu insanlar (eh, sonuçta hepsi solcu ya bunların), bir araştırma yapmışlar. Yapan bilimsel olduğuna göre araştırma da bilimsel. Bu müthiş araştırmanın sonuçlarını açıklıyorum... Buna göre, CHP son seçimde yüzde 2.5 oy kaybetmiş! Vayy... Bilmiyorduk... Hiç farkında değildik... Biz de CHP kazandı sanıyorduk, Kemal Bey öyle demişti ya...Bu oyların yüzde 2.2'si İyi Parti'ye, yüzde 0.5'i de HDP'ye gitmiş...Kemal Bey adı geçen bu iki partinin seçimde başarılı olması için elinden geleni yapmıştı, çabaları boşa gitmemiş. Araştırma bununla da bitmiyor. Bilimsel bilim insanları, aynı zamanda, seçimde MHP'den İP'ye yüzde 7.9 oranında oy kayması olduğunu da saptamışlar.

AKP'den MHP'ye de yüzde 7.1 oy gitmiş. Böylece MHP "tapi" çıkmış.

Kimlere nasıl sormuşlar, bu sonuca nasıl ulaşmışlar, bunlar hoca olduklarına göre artık kurcalamayacağız.

Öğrencileri olsak ve bu araştırmayı biz yapsak onlar bize sorarlardı.

Peki bu müthiş araştırma CHP'ye şimdi ne gibi bir fayda sağlamış?

Orasını anlayamadık ama belki bazı ODTÜ maaşlarına bir katkı sağlamıştır.

Şimdi CHP yöneticileri yeniden toplanacaklar.

Seçim sonuçlarını masaya yatıracaklar, bilim adamlarının ücretlerini de bankaya."