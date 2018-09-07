Sabah yazarından hükümete: Entelektüel sermayenin vasat beyinlerce harcanması önlenmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı seyahatlerinde uçağında yer verdiği Sabah yazarı Şeref Oğuz hükümete önerilerde bulundu. Oğuz, "Türkiye elindeki entelektüel sermayeyi vasat beyinlerce harcanmalarını önlemelidir" diye yazdı.

Oğuz'un TÜİK verilerini değerlendirdiği "Beyin göçünü durdurmalıyız" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıl ülkeyi terk edenlerimizin sayısının %42.5'lik artışla 254 bin 640 kişiye ulaştığını açıkladı. Bu, bana göre son derece dikkate alınması gereken bir veri ve gereğinin yapılması için hayati uyarı niteliğinde...

Oysa biz tersine beyin göçü programları ve teşvikler sayesinde daha öncedışarıya kaptırdığımız nitelikli gençlerimizi geri getirmeyi umuyorduk. Tamtersi oldu ve "nitelikli göç" kervanına yenileri katıldı.

Şu 2 soruya acil cevap bulmak zorundayız. Soru 1; neden bu insanlar göç ediyor?

Soru 2; giden gelmiyor acep nedendir?

Biliyorum hepimizin bu sorulara vereceği cevaplar vardır ama benim aradığım cevap veriye dayalı, sebepleri billurlaştıran ve çözüm için ilham verici niteliktekilerdir.

Yığınca STK'lardan biri bunu kendine iş edinip kapsamlı bir saha çalışması yapsa ve bu kanamayı elbirliğiyle durdursak...

Kanama çünkü beynimiz kan kaybediyor, can kaybediyor. 25-29 yaş aralığında yoğunlaşan göç dalgası, burada yetişmiş ancak onlara ikbal sunamadığımız gençlerimiz... Peki ya tersine beyin göçü programına ilgi gösterip gelenlerimizin başına gelenler?

Bu durumdaki pek çok gençle konuştum.

Söyledikleri, döndüklerinde kendilerine vaat edilen ortamın, yıkıcılığı ve yakıcılığı...

Üniversiteden örnek vereyim: Dünyaca ünlü üniversitede doktorasını tamamlamış ve ülkesine hizmet için dönmüş çocuklarımıza, asistanı kadar ücret önerme bir yana, onu bağladığımız bölüm başkanı veya dekanın mobbingleri...

Türkiye sıra dışı marka olmak istiyorsa sıra dışı beyinleri için cazibe merkezi haline gelmelidir. Elindeki entelektüel sermayeyi başkasına kaptırmamalı, geri kazandıklarını da mutlu etmeli, vasat beyinlerce harcanmalarını önlemelidir.