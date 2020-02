Sabah yazarından Fazıl Say tepkisi: Dileyen dilediğinde namaz kılar, saygılı olun

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın, annesi yazar Ayşe Gürgün Say'ın cenaze töreninde namaz kılmasını "ateist" diyerek eleştirenlere tepki gösterdi. "Fazıl Say ateist değil miydi? Cenaze namazı mı kılıyor? " diye soranları dehşetle izlediğini ifade edenTuna, "Allah'ın sonsuz rahmetine sınır koymak kimin ne haddine! Dileyen dilediğinde namaz kılar. Adamın annesi ölmüş, saygılı olun" diye tepki gösterdi.

