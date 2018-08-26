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Sabah yazarından Fazıl Say tepkisi: Dileyen dilediğinde namaz kılar, saygılı olun

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna: Fazıl Say'ın acısını paylaşıyor, annesine rahmet diliyorum"

26 Ağustos 2018 20:37

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın, annesi yazar Ayşe Gürgün Say'ın cenaze töreninde namaz kılmasını "ateist" diyerek eleştirenlere tepki gösterdi.  "Fazıl Say ateist değil miydi? Cenaze namazı mı kılıyor? " diye soranları dehşetle izlediğini ifade edenTuna, "Allah'ın sonsuz rahmetine sınır koymak kimin ne haddine! Dileyen dilediğinde namaz kılar. Adamın annesi ölmüş, saygılı olun" diye tepki gösterdi.

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

 "Fazıl Say ateist değil miydi..cenaze namazı mı kılıyor.."
diyenleri dehşetle izliyorum.
Allah'ın sonsuz rahmetine sınır koymak kimin ne haddine!
Dileyen dilediğinde namaz kılar.
Adamın annesi ölmüş, saygılı olun...
Fazıl Say'ın acısını paylaşıyor, annesine rahmet diliyorum"

 

 

 

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