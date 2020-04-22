Sabah yazarından bankalara “Aktif rasyosunu tutturmak için arkadan dolaşıyorlar” suçlaması

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), daha fazla kredi verilmesini sağlamak için getirdiği “Aktif rasyosu”nu tutturmak için bankaların hatırlı müşterilerini kredi almaya zorlamak, eurobund’unu aktiflerde göstermek için bilanço oyunu yapmak gibi yöntemlere başvurduğunu yazdı. Ekonomi yönetimine yakınlığıyla tanınan Güngör şöyle dedi:

“Biri, işlem gören eurobondunu geri çağırıyor. Menkul değerleri aktife koyup rasyoyu tutturma peşinde... Ne tesadüftür ki (!), BDDK kararından iki gün evvel bu hamleyi yapıyor.

Diğeri, hatırı sayılır müşterilerini arayıp, "Gelin 1 yıllık spot kredi açayım" diye yalvarıyor.

Niye mi?

Zekiler ya...

Asıl ihtiyacı olana krediyi vermeyecekler. Bildikleri, iyi müşterisine kaynağı kullandıracaklar. BDDK'nın belirlediği aktif rasyosunu tutturacaklar.

İhtiyacı olmayan müşteri parayı ne yapsın?

Hoş benimki de laf…

Kimse "ticari bankalar hayır kurumları mı?" vesaire diye edebiyat da yapmasın.

Çünkü, ülkenin kaynaklarını toplayıp dağıtmak anlamında kendilerine bir lisans ve ayrıcalık verilmiştir.

Elektrik firması nasıl elektrik, gıda firması ise gıda akışını sağlamak zorundaysa, banka da kredi sistemini etkin çalıştırmak zorundadır.”