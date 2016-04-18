Sabah yazarına göre, Davutoğlu, Erdoğan'a karşı fitne ateşine odun attı!

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, iki hafta önce, Alman Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-AB arasında varılan geri kabul anlaşmasına dair sorulan soruya, "Biz Erdoğan'la anlaşmadık, Türkiye Cumhuriyeti ile anlaştık. Biz Davutoğlu yönetimindeki hükümetle müzakere ediyoruz" sözlerine Başbakanlık'tan tepki gelmemesini eleştiren Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Başbakanlık kapı duvar. Şimdilerde çokça şikâyet edilen 'fitne ateşi'ne bundan âlâ odun atılır mı, bilemiyorum" dedi.

Hilal Kaplan'ın Sabah gazetesinin bugünkü (18 Nisan 2016) nüshasında yayımlanan ilgili kısmı şöyle:

Başbakanlıktaki sessizlik

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, iki hafta önce, Alman Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-AB arasında varılan geri kabul anlaşmasına dair sorulan soruya, "Biz Erdoğan'la anlaşmadık, Türkiye Cumhuriyeti ile anlaştık. Biz Davutoğlu yönetimindeki hükümetle müzakere ediyoruz. Oldukça ciddi bir ortak" diye cevap verdi. Ayrıca röportaj, Schulz'un elini tabanca yapmış, ateş eder gibi göründüğü bir fotoğrafı eşliğinde yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na 'ciddiyetsizlik' ithamında bulunarak, muhatapları olmadığını ilan eden ve kendince 'kabadayılık' taslayan Avrupa Parlamentosu Başkanı'na, Başbakanlık'tan bir 'haddini bil' sesi, en azından küçük de olsa bir itiraz yükselmesini isterdim. Daha önce Merve Şebnem Oruç ve Haşmet Babaoğlu da aynı beklentiyi dile getirdi. Çünkü küçümsenen hem Erdoğan hem de Cumhurbaşkanlığı makâmıydı. Ancak geçen bunca zamana karşın Başbakanlık kapı duvar. Şimdilerde çokça şikâyet edilen 'fitne ateşi'ne bundan âlâ odun atılır mı, bilemiyorum.