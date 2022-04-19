Sabah yazarı: Yeni swap anlaşmaları yolda

Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner, Merkez Bankası'nın yeni swap anlaşmaları yapacağına dair duyduğu kulis bilgisini köşesinde paylaştı.

Doğaner "Öğrendiğim kadarıyla MB yeni swap anlaşmaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Azerbaycan, G.Kore ve Japonya ile temaslar devam ediyor. TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile de 15 milyar dolar, BAE ile 5 milyar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolara ulaşan swap anlaşması bulunuyor. Yaz aylarında yeni anlaşma haberlerini de art arda duyabiliriz." dedi.

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