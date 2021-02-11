Sabah yazarı Yavuz Donat: Ucuz, güvenilir alışveriş için “adres" önerelim; Cezaevi Market

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "Sebze-meyve, temel gıda maddeleri, farklı ve fahiş fiyatlar. Tüketiciye atılan kazıklar. Geçen haftanın en çok konuşulan konularından. Öyleyse hemen topa girelim. Ve... Ucuz, güvenilir alışveriş için 'adres' önerelim: Cezaevi Market." düşüncesini dile getirdi.

Donat yazısında, "Evet... Kader mahkûmlarının ürünleri... Etten süte, zeytinden peynire, çaydan reçele... Hatta... Deri monttan deri çantaya... Ayakkabıdan hediyelik eşyaya... Aklınıza ne gelirse.Hepsi... Açık cezaevinin girişindeki mağazada." ifadesini kullandı.