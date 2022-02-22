Sabah yazarı Yalçın: Ukrayna savaşı, Türkiye'ye tabii ki zarar verir ama Avrupa için çok daha büyük kayıplara işaret eder

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "Ukrayna savaşı, Türkiye'ye tabii ki zarar verir ama Avrupa için çok daha büyük kayıplara işaret eder. Dahası Rusya'nın ağırlık merkezi de Avrupa'ya doğru kayar. Türkiye zaten son yıllarda Rusya ile birçok alanda tek başına mücadele vermek zorunda kalmıştı. Zaman zaman kavga, zaman zaman müzakereyle geçen bu ilişkiler şimdilik Türkiye için kabul edilebilir bir noktada duruyor. Artık aynı sorunlarla Avrupa için yüzleşme vakti geldi." görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "Stratejik açıdan Ukrayna'da Rusya'nın artan nüfuzu, Rusya'nın önümüzdeki dönemde Avrupa için daha büyük bir tehdit olmasına yol açacaktır. Birçok ülke, NATO şemsiyesi altında bulunduğu için güvende olduğunu düşünmek istiyor. En azından öyle umuyor. Ama çok emin değiller. Zira Rusya, Ukrayna sonrasında diğer NATO müttefiklerini konvansiyonel yöntemlerle tehdit etmeyecek. O ülkelerin içinde azınlıklar üzerinden çıkartabileceği kaosların ardında hibrit savaş tekniklerini devreye sokarak o ülkelerde iktidar değişikliği arayacaktır. Bu da NATO'nun otomatik olarak devreye girmemesi demektir. Rusya bu fırsatı kolluyor diyebilirim. Yani aslında Rus yayılmacılığın hedefi Avrupa'ya doğru kayabilir. Bu da Türkiye'nin üzerindeki yüklerin azalması ve alternatif müttefik şansını artırabilir." ifadesini kullandı.