Sabah yazarı Yalçın: Türkiye eğer yeni göçmenler almak istemiyorsa bir an önce İran sınırını daha güvenli hale getirmeli

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "Türkiye eğer yeni göçmenler almak istemiyorsa bir an önce İran sınırını daha güvenli hale getirmeli" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Amerika'nın yirmi yıl sonunda apar topar hiçbir düzenleme yapmadan Afganistan'dan çekiliyor olmasının ciddi sonuçları olacak. Ya yeni bir iç savaş sarmalı başlayacak ya da Taliban genel kontrolü sağlayacak. Yani karşımızda pek parlak bir durum yok." ifadesini kullandı.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

"Tabii ki Amerikan yönetimi çekilmenin ardından bir iç savaş ihtimali olduğunu biliyor. Fakat bundan da rahatsız olduğu söylenemez. Tam aksine Afganistan'da yeni bir iç savaşın kendi ulusal güvenliği için tehdit olmayacağını, öncelikle Afganistan'ın yakın komşularını, Rusya ve Çin'i ilgilendireceğini düşünüyor. "Suriye'de her ne yaptılarsa Afganistan'da da benzerini yapacaklar" desek yeridir. Bölgesel aktörler bir iç savaşın tarafları haline gelirse Amerika da kenardan izleyecek. Hatta bu mücadeleyi kızıştırmak için elinden geleni de yapar.

Bu durum Suriye tecrübesi nedeniyle Türkiye'de de endişeye sebep oluyor. Ama abartmamak gerek. Suriye, Türkiye'nin sınır komşusuydu. Afganistan ile oldukça uzun bir mesafe var. Türkiye ancak ciddi bir göçmen akınından etkilenebilir. Ama o bile sınırımızda olmadığından yönetilemeyecek nitelikte değildir.

Mülteciler buraya ancak İran üzerinden gelebilir. İran'ın Afgan mülteci konusundaki tavrı ise maalesef iyi niyetli değil. Afganları mümkün olduğunca Türkiye sınırına pompalıyor ve yeni dönemde de buna devam edecekler. O nedenle Türkiye eğer yeni göçmenler almak istemiyorsa bir an önce İran sınırını daha güvenli hale getirmelidir"