Sabah yazarı Yalçın: Türkçe öğrenmiş ve Türkiye'de kuvvetli bağları olan bu insanlar Türkiye'nin Suriye'deki devamı olabilir

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "Suriye iç savaşı öyle ya da böyle bir gün bitecek. Suriyeliler de evlerine az ya da çok dönecek. Türkçe öğrenmiş ve Türkiye'de kuvvetli bağları olan bu insanlar Türkiye'nin Suriye'deki devamı olabilir." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın sığınmacı tartışmasına ilişkin olarak yazısında, "Bunu siyasi bir rant olarak gören, kısa vadeli hesap yapan bazı siyasetçiler bu tartışmayı alevlendirerek aslında ülkenin geleceğine de dış politikasına da zarar veriyor. Ortaya koydukları provokasyon tam da bu tarihlerde Türkiye'nin ayağına prangalar vurabilecek nitelikte. Halbuki tam da Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapmış olmanın karşılığını alabileceğimiz bir döneme giriyor olabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Ancak Rusya'nın Ukrayna batağına saplanmasının ardından Suriye'de de önemli değişimler yaşanma ihtimali doğuyor. Hatta Rusya şimdiden belli miktarda gücünü Suriye'den çekmek zorunda kaldı. Belki de önümüzdeki günlerde yaşayabileceği çok daha derin krizlerin sonucunda Rusya, Suriye'deki varlığını tamamen sonlandırmak zorunda kalabilir. Son dönemde Türkiye'nin Suriye'de en fazla mücadele verdiği tarafın Rusya olduğunu düşünecek olursanız Rus dengesinin Suriye sahnesinden çekilmesinin Türkiye için yepyeni bir manevra alanı olacağını görebilirsiniz. Hem ABD-PYD ortaklığına hem de rejime karşı Türkiye daha güçlü hale gelecektir. Pazarlık şansı da otomatik olarak artış gösterecektir. Mesela, PKK bölgelerinin temizlenmesini mi istiyorsunuz? Suriyelilerin geri dönüş hakkı bunun için büyük bir avantaj olacaktır. Mesela, rejime karşı avantaj mı istiyorsunuz? İşte o da doğmak üzere. Ve Suriyeli sığınmacılar buna da büyük bir katkı sunabilir. Mesela. Esad'lı bir çözüm mü istiyorsunuz? O senaryoda bile Suriyeli mülteciler, Türkiye'nin gelecekteki güvenlik inşasında önemli bir rol oynayabilir."