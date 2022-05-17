Sabah yazarı Yalçın: NATO'daki bu yeni üyelikler ABD için çok önemli, o yüzden eli yüksek tutmaktan zarar gelmez

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin olarak, "Bu yeni üyelikler ABD için çok önemli. O yüzden eli yüksek tutmaktan zarar gelmez. Yeter ki, görüşmeler ve talepler iyi kurgulansın." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın yazısında, "Çok bir zaman yok. Haziran sonuna kadar şekillenecek. O esnada Türkiye'ye karşı yoğun baskılar da gelebilir. Bunları yönetmek için de Türkiye mesela Finlandiya ile İsveç arasında bir ayrıma bile gidebilir. İsveç'i sonuna kadar zorlayabilir. Bu da Türkiye'nin makul müzakereye açık olduğunu göstermek için faydalı olacaktır. Her aşamada hedefler yenilenebilir ve gidişata göre bir üst kademeye de çekilebilir.

Ama durum ne olursa olsun sıkı bir pazarlık ve çekişme süreci bizi bekliyor. Türkiye yalnızlaştırma tehditlerine falan pabuç bırakacak bir ülke olmadığını defalarca gösterdi. Yine gösterecektir. Ben bu süreçten umutluyum" ifadesini kullandı.