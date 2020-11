Sabah yazarı Yalçın: CHP'nin dostları grubuna Ermenistan da eklendi, Türkiye'ye düşmanlık eden kim varsa onların dilini kullanıyorlar

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "CHP'nin dostları grubuna Ermenistan da eklendi. Her seferinde daha fazlasını yapabilirler mi acaba diye düşünürken, CHP her seferinde çıtayı bir adım daha öteye taşıyor. Türkiye'ye düşmanlık eden her kim varsa ya onların dilini kullanıyor ya da onlara içeriden destek atıyor." görüşünü savundu.

Yalçın, "Suriye iç savaşında Esadçılık yaptılar. Amerika'da Bidencı olduklarını gördük. 15 Temmuz 'bir tiyatrodur' diyen FETÖ'cülerin diliyle konuşarak 'kontrollü darbe' söylemiyle destek oldular. 'PYD bize mi saldıracak' dediler. Afrin Operasyonu'na karşı çıktılar. 'Libya'da ne işimiz var' dediler. Yunan tezlerini seslendirdiler. Şimdi de Ermenistan'la dostluk peşindeler." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "CHP adına biz bu duruma alıştık ama anlaşılan İYİ Partililer de alışmış görünüyor. Yoksa en azından iki laf ederlerdi. CHP'nin Azerbaycan'a veya Türkiye'ye yararlı değil de Ermenistan'a yarayışlı bir söylem tutturmasına hala tek bir eleştiri bile sunamıyorlarsa bundan sonra Azerbaycan ile olan Türkiye dostluğu adına pek bir laf etme hakları kalmıyor. Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. CHP, Ermenistan, Biden, HDP ve İYİ Parti... Dostlarının dostları dostlarıdır. Nasıl? Yakıştı mı?" ifadesini kullandı.

