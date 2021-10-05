Sabah yazarı Yalçın: Bunca olup bitene rağmen hâlâ parlamenter sistem sayıklamalarını ben iyi niyetli olarak göremiyorum

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, muhalefetin parlamenter sisteme dönüş çalışmalarına ilişkin olarak, "Bunca olup bitene rağmen hâlâ parlamenter sistem sayıklamalarını ben iyi niyetli olarak göremiyorum" görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "1960'tan 2000 yılına kadar 40 yılda toplam 31 hükümet kuruldu. Ortalama görevde kalma süresi bir buçuk yılı bile bulmuyor. Böyle bir yapının Türkiye siyasetine, ekonomisine, dış politikasına ve toplumsal huzuruna katkı yapma şansı var mı? Tabii ki yok. Bir buçuk yılda gitme ihtimali çok yüksek olan hükümetler neyin yatırımını yapsın neyin sorununu çözsün? Böyle bir yapının içinde gerçekten millet iradesi devlet yönetimine yansıyor diyebilir miyiz? Alakası bile yok." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın şu ifadeleri kullandı:

"Bunca olup bitene rağmen hâlâ parlamenter sistem sayıklamalarını ben iyi niyetli olarak göremiyorum. Her hükümet biçiminin kendine göre avantajları ve dezavantajları olabilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de ayarlanabilecek tarafları olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama eski kötü günlere dönmeyi hayal etmek için insanın ya aklından zoru vardır ya da ülkedeki hükümetleri ve dolayısıyla ülkenin geleceğini ipotek altına almak istiyordur. Milli iradenin devlet yönetimine yansımasından rahatsız demektir. Gerçekten güçlü bir Türkiye istiyorsak artık bu tartışmaları bir kenara bırakmak lazım."