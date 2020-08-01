Sabah yazarı Yalçın: Biden'ın seçilmesi Türkiye gibi kendi yolunu bulmaya çalışan ülkeler için daha az tercih edilir bir durum

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, ABD seçimlerine ilişkin, "Biden'ın seçilmesi Türkiye gibi kendi yolunu bulmaya çalışan ülkeler için daha az tercih edilir bir durum" yorumunu yaptı.

Yalçın, "Her zaman söylemeye çalışıyoruz. Dünyanın diğer ülkeleri için Amerikan başkanlarının iyisi olmaz. Genelde daha az kötüsüne bakmak lazım. Bu açıdan Trump'ın Türkiye için daha az kötü bir seçenek olduğu ortada. Barış Pınarı Harekâtı sırasında bunu gördük. Obama veya Biden gibi bir başkan olsaydı Amerika'yı sınırımızdan uzaklaştırmak çok daha zor olurdu. Bu nedenle Trump hâlâ Türkiye için kötünün iyisidir." ifadesini kullandı.

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