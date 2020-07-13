Sabah yazarı Yalçın: Ayasofya'nın ibadete açılması Müslüman bir ülkede en büyük normalleşme göstergesi

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, "Ayasofya'nın ibadete açılması Müslüman bir ülkede en büyük normalleşme göstergesidir. Kimse rejim elden gidiyor tantanası bile yapamadı." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Bu olay aynı zamanda Türkiye'nin dış baskılara boyun eğmekten kurtuluşunun da işaretidir. Dış dünya "ne der" baskısını elimizin tersiyle itebilme cesareti Ayasofya'nın özgürleşmesini sağlamıştır. Dahası bu aslında bir işaret fişeğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi 'artık fetret devri son buluyor.' Kim bilir kaç nesil hayal etti. Sanırım başlangıcına biz şahitlik ediyoruz. Şahsım ve ülkem adına ben çok gururluyum. Fatih'in vasiyeti yerini buldu. Demek ki içine doğmuş merhum Sultan'ın. Vakıf senedine özellikle koymuş." görüşünü savundu.

Yalçın, "Camii olarak kalsın demiş. Aksine teşebbüs edenlere de çok ağır beddualar etmiş. Hiçbir sebepten olmasa da tek başına bu vasiyeti yerine getirmek bile bu topraklarda yaşayanların göreviydi. Müslümanlar sabır- la ve inatla bekledi. İşte bugün Ayasofya fatihinin vasiyetine uygun hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Dahası bu iş öylesine bir zamanlamayla yapıldı ki, kutuplaştırıcı siyasetin simsarları dahi ağzını açamadı. Bundan beş sene veya on sene önce bu milletin en basit vatandaşlık haklarına bile itiraz edenler bile sus pus olmuş. Bu milletin iradesi ister 17 yıl sonra ister 86 yıl sonra bir şekilde tecelli ediyor. Menderesler ve Erdoğanlar işte bu yüzden milletin kalbine taht kuruyor." ifadesini kullandı.

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