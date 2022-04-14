Sabah yazarı: Vatandaşın mutfağına ve cebine yansıyacak önlemler seçimin kaderine büyük ölçüde etki edecek

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bu seçim bambaşka koşullarda cereyan edecek. Büyük Türkiye ideali, büyük yatırımlar, büyük liderlik seçimin belirleyici unsurlarından olacak. Ancak, vatandaşın mutfağına ve cebine yansıyacak önlemler, kadınların ve gençlerin hayata tutunmasına dair reçeteler ve toplumsal umudun canlılığı da seçimin kaderine büyük ölçüde etki edecek." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Hali hazırda 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği, zoraki birlikteliği ayakta tutma müzakereleri yaptığı, Cumhurbaşkanı adayını netleştirme işini liste pazarlıklarına endekslediği, arada da ekonomi üzerinden popülizme yöneldiği bir dönemdeyiz. Henüz seçim kampanyasının başlamadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahaya inmediğini, sürpriz etkisi yaratacak kartlarını açmadığını, sadece güncel konular üzerinden muhalefetin konjonktürel söylemlerini boşa çıkaracak sınırlı hamlelerle yetindiğini de hesaba katmak durumundayız." ifadesini kullandı.