Sabah yazarı Uluç: Tüm medya üç büyüklere çalışırken, bu ülkede 'adil' lig oynanmaz

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, spor basınında medyanın sadece üç büyüklere gündemlerine aldığını belirterek, "Bu ülkede 'adil' lig oynanmaz" görüşünü savundu.

Uluç, "Ligin açılış maçında Fenerbahçe, Rizespor'u, 88'inci dakikada hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Suat Aslanboğa'nın ortaklaşa icat ettikleri penaltı ile mağlup edince ekran başındaki milyonlarca izleyici 'İşte geçen yıllardaki rezillikler aynen.. Bu hakemlerle bu lig izlenmeye değmez' dediler.. Görünüşte haklıydılar. Ama sadece görünüşte.. Çünkü bu rezilliğin sorumlusu hakemler değil, onları büyükler lehine eyyam yapmaya teşvik, hatta mecbur eden Türk spor medyasıdır!" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Ne demek istediğimi anlatmak için bir örnek vereyim... Bu ülkede spor yazarlığının meslek olmasını sağlayan efsanevi Milliyet Spor Şefi Namık Sevik Okulu'ndan yetişmiş, hem yazılı medyada Milliyet Müdürlüğü, hem de televizyonda yıllarca yayıncı kuruluş spor kanalının genel idareciliğini yapan Şansal Büyüka'yı okudum, cumartesi sabahı..v Yazısı 7 sütunluk 'Milliyet Spor' başlığı üzerinde 8 sütun sür manşetti. Şansal yazısına 'Kötü oyun, önemli adım...' başlığını atmıştı. 88'inci dakikada Arda Kardeşler ve Suat Aslanboğa'nın icat edip maçı Fener'e armağan ettikleri penaltı için, o koskoca yazıda, satır aralarında 6 kelime, topu topu altı kelime yazdı, hakem ve VAR hakemlerinin adlarını bile anmadan..

'Gol olan ikinci penaltıya aklım çok basmadı.' Hepsi bu!" ifadesini kullandı.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

Şimdi Şansal kardeşime soruyorum..

O penaltı aynen, ayni pozisyonda, ayni hakem ve ayni VAR Hakemi oyunları ile tersine verilse ve maç 2-1 Rize lehine bitseydi, Fener açılışı "0" puanla yapsaydı, başta senin Milliyet, benim SABAH'ım dahil tüm Türk Spor Medyası böyle mi çıkardı, cumartesi sabahı?. Erman Hocam, cumartesi SABAH'ta "İkinci penaltı için şunu söylerim. Ayni penaltıyı Fenerbahçe aleyhine çalarsan helal olsun. Çalamazsan yazıklar olsun" dedi.

Peki Erman Hocam, ayni penaltıyı Rize lehine çalsa ve Rize 88'de Fener'i bu ayıp penaltı ile 2-1 yense, SABAH Spor o sabah, "Tecrübe kazandırdı / 87'de Valencia'nın düşürülmesine hakem Arda Kardeşler penaltı düdüğü çaldı/ 35'lik yeni yıldız Sosa topun başına geçip ağları bulunca Kanarya 3 puana kavuştu" manşeti ile mi çıkardı?

Bu manşetin altındaki Volkan Demir imzalı maç yazısında ise, icat edilen o penaltıdan tek satır bahis yoktu. Türk spor medyası, tersi olsa, koparacağı kıyametle hakemliklerini bitireceği, düdüklerini astıracağı Arda Kardeşler ve Suat Aslanboğa'nın üzerine gitmeyip, sezon başında hakemlere klasik mesajını verdi..

"Üç büyüklere, sırasıyla Fener, Galatasaray ve Beşiktaş'a sahiplenirseniz, biz de size sahipleniriz. Onlara dokunursanız, sizi yakarız. Sonunuz olur.." Ertesi günlerde, hakemlerin hem nerdeyse tüm yorum haklarını Galatasaray ve Beşiktaş lehine kullandıkları maçlar izledik. VAR'daki hem de Cüneyt Çakır dahil.. Birine çalıp, diğerine çalmayan.. Birinde çağırıp, diğerinde çağırmayan Cüneyt Çakır.. Çağırdığı penaltı haklı. Peki ya çağırmadığı Trabzon penaltısı ne?. Bir şey daha.. Çağırdığı penaltı olan korneri de tekrarladı yayıncı kuruluş. Maçı birlikte izlediğim 5 Beşiktaşlı arkadaşım da, tekrarda, penaltının doğduğu kornerde atışın çeyrek dairenin dışından yapıldığını gördük. Yani o korner kurallara uygun değildi ve tekrarlanmalıydı. Tamam.. Peki medya nerde?. "Tık" var mı, spor medyasında ve tüm görüntülere sahip yayıncı kuruluşta.. 1. Fenerbahçe.. 2. Galatasaray.. 3. Beşiktaş! Aynen bu sıra ile, yazılı ve görüntülü tüm medya üç büyüklere çalışırken, bu ülkede "Adil" Lig oynanmaz!. Kimse umutlanmasın. 40 Nihat Özdemir gitsin. 50 Serdar Tatlı gelsin fark etmez. Bu medya böyle durdukça OY- NAN- MAZ!..

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