Sabah yazarı Uluç'tan Terim'e: Rabbim sana 'Git Fatih' diyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i bugünkü köşesinde eleştirdi. Uluç, "Rabbim sana 'Git Fatih' diyor" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "8 maç üst üste maç kazanamayan, son üç maçının üçünü de kaybeden, şampiyonluğa oynayacakken, şimdi Avrupa yolunu dahi şaşıran Galatasaray'ın hocası, Fatih Terim'in maç sonu konuşması, gazetelerde 'Rabbim belki de bir mesaj veriyor' başlıklarıyla çıktı.Hocam, 'Belki de yeniden onarmak için bize bir mesaj veriyor. Onu aklımdan geçiriyorum. Böyle bir durumda yeniden inşa edebiliriz' demiş. Mesaj verildiğini anlamışsın hocam, ama ne yazık ki, artık önünde oynanan maçları dahi okuyamaz olduğun için şaşmadım, o mesajı da okuyamamışsın hocam" görüşünü savundu.

Uluç, "Rabbim sana 'Git Fatih' diyor... 'Git ki, sen ailenle bir arada yaşayarak kendini onar.. Senin tahribatın yüzünden bu hallere düşen Galatasaray da kendini onaracak çareleri arasın' hocam. Yabancılar Lejyonuna çevirdiğin, ruhsuzlar ordusu haline getirdiğin takımını nihayet kendin de eleştirdin. Kaybettiğin her maçın ardından 'Rezil oynadık' diyeceğine 'Skora bakmayın.

Oyunu beğendim' diye kargaları bile güldüren laflar ettin. Ama baktın artık kimse yemiyor.

En Fatih Terimci kalemler bile artık, belki de mecburen artık, adını vererek seni yerden yere vurmaya başladılar. Bu defa 'Kaybetmekten değil, vazgeçmekten üzüntü duyuyorum' dedin. Takımın aylardan beri vazgeçiyor Hocam" değerlendirmesinde bulundu.

Uluç, "Ama dedim ya... Artık maçı okuyamaz haldesin. O takımın nasıl ruhsuz, nasıl lidersiz, nasıl kendi şovları için sahaya çıkan atletizm deyişi ile 'Easy Jogger'lardan, yani antrenman yapar görünmek için ağır ağır koşan, çoğu zaman yürüyen, milyonlar ödediğin ayaklarını korumak için, riske ayak uzatmayanlardan kurulu hale geldiğini anlayamadın. Takımda kaptan, lider bırakmadığını anlayamadın.

Son maçta 17 yaşındaki gence kaptanlık bandı takman, bu yöndeki aczinin itirafı oldu. Takım lidersiz!.

Kim bu takımı lidersiz bıraktı?. Öldürdüğü liderin yerine birini kim koyamadı? Sen! Takım ruhsuz.. Kim topladı bu ruhsuzlar takımını?" ifadesini kullandı.

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