Sabah yazarı Uluç’tan Mustafa Cengiz’e: Önünde iki yol var; Fatih Terim’i kovmak veya derhal istifa etmek

Bugünkü yazısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i eleştiren Sabah yazarı Hıncal Uluç, "Önünde iki yol var" diyerek Başkan Mustafa Cengiz’e seslendi. Uluç, “Bir; Fatih Terim'i derhal kovmak. İki; derhal, ama hafta başını bile beklemeden, olmayan yönetimi bile toplamadan istifa etmek” dedi.

“Gördün mü Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz!. Gördün mü, ‘Dost acı söyler’ diyen ‘eski’ arkadaşın Hıncal'ın dedikleri, daha yazısının mürekkebi çıkmadan nasıl gerçekleşti” diyen Uluç, şunları kaydetti:

Fatih Terim, son iki maçta yaptığı kadro seçimleri, oynattığı rezil futbol ve sıfır kenar okuması, ama sadece futbolculara duyduğu sevgi ve nefretlerle yaptığı tercihler, aldığı kararlar yüzünden, en sıkı Fatihçiler, başta Sevgili Ağabeyim Öcal ve Osman Şenher olmak üzere hemen her gazete ve köşede ağır eleştirilere uğrayınca, yandaşlarına ABD Meclisi'ni hedef gösteren ve Capitol'u bastırtan Trump'ın yolundan gitti hemen. Sosyal medyadaki "Fatih'in Askerleri" diye tanımladığım emir kulu güruha "Yönetime saldırın" emrini verdi.

O emir kulları da Twitter'da "Yönetim sabrımızı taşırma" başlığı ile köşe açtılar ve kendilerine emredilenleri yağdırdılar.. Öyle yağdırdılar ki, TT oldu.. Trend Topic.. Yani gecenin en çok tweet atılan konusu..

Tek amaçları vardı, Fatih'in Askerleri'nin.. Kamuoyunda şimşekleri Fatih'in üzerinden çekmek, Milli Takım'dan sonra Galatasaray'dan da kovulmasını önlemek için, yeni bir suçlu bulmak ve "Fatih gitmeli" gündemini değiştirmek..

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