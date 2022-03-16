Sabah yazarı Uluç: Suçlu, futbolcular, hakemler falan değil, suçlu asıl bizleriz

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Suçlu, futbolcular, hakemler falan değil, suçlu asıl bizleriz.. Yani adı 'dördüncü güç' olan medya.." eleştirisini yaptı.

Uluç yazısında, "Küme düşme hattı içinde savaşan Altay ile Malatyaspor'un İzmir'deki maçında, Altaylı Rayan (Dk. 88) rakip 18'deki ikili mücadelede yere düştü. Aslında temas bile yoktu ya.. Hakem düdük çalmadı. Oyunu devam ettirdi, sonra geri dönüp Rayan'a 'hakemi aldatmaya teşebbüs suçu' ndan sarı kart gösterdi. Bu hem de nasıl önemli bir 'ilk'ti. Genelde düşen lehine faul düdüğü çalan ve günahsız rakibine sarı kart çıkaran ve Süper Lig'i, Sahtekârlar Ligi'ne çeviren hakemler için alınması gereken en büyük ders buydu." düşüncesini dile getirdi.

Uluç şu ifadeleri kullandı:

"Ama üç büyükler dışında kimseyi doğru dürüst izlemeyen medya, Altay-Malatya maçına bakar mıydı ki?. Bir büyük gazete muhabiri ya da spor yazarı var mıydı ki, Alsancak'ta. Suçlu, futbolcular, hakemler falan değil, suçlu asıl bizleriz.. Yani adı "dördüncü güç" olan medya.. Biz her şeye göz yumar, ses çıkarmazsak, hakem niye kendini riske etsin, futbolcu cezasız kalacağını gayet iyi bildiği için, niye sahtekârlık yapmayı denemesin?. Maçtan sonra bir Beşiktaşlı, mesela saha kenarındaki Teknik Direktör, mesela şeref tribününde otururken skor aleyhine 0-2 olur olmaz, "Erkekliğin onda dokuzu kaçmak" deyip çekip giden, o çok konuşan Beşiktaş Başkanı Çebi'nin, Umut'un hediyesi gol hakkında tek kelimesi duyuldu mu?.

Yöneticisi bu, gazetecisi bu futbolumuzda, asıl suçluları değil de, futbolcu ve hakemleri eleştirerek sütunlar ve saatler doldurmak ne kolay değil mi?"