Sabah yazarı Uluç: İktidarcısı, muhalifi, hepinize söylüyorum, karanlık dünyanızı kendinize saklayın

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Biden'a bakıp karamsarlık aşılama, Covid'i de katıp 'Mahvolmuş Türkiye' distopyaları kuracağınıza, insanımızın içini her sabah kapkara zindan yapacağınıza, eski dünyada şimdi yepyeni bir Türkiye'nin dimdik durduğunu görseniz ve yazsanız ve gökyüzünü ışıldaklarınızla aydınlatsanız olmaz mı?. İktidarcısı, muhalifi, hepinize söylüyorum. Karanlık dünyanızı kendinize saklayın, olmaz mı?" görüşünü savundu.

Uluç yazısında, "En okunan köşe yazarları bile, malumu ilam peşinde.. Zaten bilinen, açık olan şeyi açıklamaya çalışıyorlar yani.. Efendim Cumhuriyetçi Trump gitmiş, Demokrat Biden gelmiş de.. Aslında bizim için hiçbir şey değişmezmiş de.. Çünkü Amerika'yı derin devlet yönetirmiş de.. Vesaire vesaire.. O zaman Biden döneminde Türk- Amerikan ilişkileri açısından soru 'Amerika'da ne değişecek?' değil, 'Türkiye'de ne değişti?' olmalı..O zaman çok şeyin değiştiğini, Biden'ın Obama'nın Başkan Yardımcısı olarak bıraktığı Türk- Amerikan ilişkilerindekinden çok farklı bir Türkiye ile karşılaşacağını bileceğiz ve masaya bu Yeni Türkiye ile hiç değişmez Amerika'nın ilişkilerini koyacağız.." düşüncesini dile getirdi.