Sabah yazarı Uluç: Nihat Özdemir Federasyonu ve Serdar Tatlı MHK'sına bir teklifim var, Fenerbahçe'yi şampiyon ilan edin

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Şimdi Nihat Özdemir Federasyonu ve Serdar Tatlı MHK'sına bir teklifim var. Fener'i şampiyon ilan etsinler." düşüncesini dile getirdi.

"Daha önce Galatasaray lehine eyyamlarıyla dikkati çeken Ümit Öztürk, aynen ustası Cüneyt Çakır'ın yolunda olduğunu kanıtladı ve büyükler, hele de Fener lehine eyyamı sürdürdü" görüşünü savunan Uluç,

"Şimdi Nihat Özdemir Federasyonu ve Serdar Tatlı MHK'sına bir teklifim var. Fener'i şampiyon ilan etsinler. Kalan 20 takımla lig, hem topal olmadan, kimse bay kalmadan, hem de 'adil' oynansın!.. Herkes rahat etsin, hakemler de yazarlar da.. Seyirci de adam gibi maç izler!" ifadesini kullandı.

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