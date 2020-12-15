Sabah yazarı Uluç: Her şey üzerinden oy savaşı yapılıyor, memleket her konuda bölünmüş

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Aşı yaklaştı, ama sevinemiyoruz... 'Aşı yaptırmam' diyenler, aşı üzerine komplo teorisi üretenler, en kötüsü, en iğrenci, bunların asıl sebebi, insan hayatı üzerinden 'oy avcılığı', onların kasveti... Sadece korona mı? Her şey üzerinden oy savaşı yapılıyor...Memleket her konuda bölünmüş" görüşünü savundu.

Uluç, "Bizden değilsen, ötekisin'. Bir yandan 'Erken seçim yok' diye bas bas bağrılırken, bir yandan yarın seçim varmış gibi, her şey üzerinden oy avcılığı. 'Bu korona için tam kapanma şart' diye, 80 milyonun eve kapanmasını isteyenler, öte yandan '65 yaş üzeri niye hapis, onların günahı ne' yaygarası yapıyorlar.. Mesele halka yardım, mesele salgına karşı önlem değil, mesele halkı, bizi bölmek.. Mesele koronadan oy nasıl çıkarılır, onu saptamak" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Yahu 'Tamamen kapanmak' ne demek? Tamam.. Herkes evine kapanırsa, korona da evde kalır, dışarı bulaşmaz. Ama mümkün mü, tamamen? Yaşamsal ihtiyaçlar ne olacak? Doktoru, hemşireyi, ambulans şoförünü, fırıncıyı kapayabilir misin? İste evine gelsin. Peki istediğini kim hazırlayacak, kim getirecek. Demek ki, tam kapanma yaşam açısından mümkün değil..." yorumunu yaptı.

Uluç, "İkincisi.. Ekonomik.. Kapat, ülke batsın.. Kapat, yevmiye ile geçinen evler aç kalsın.. İstedikleri de o zaten.. İnsanlar aç kalsın isyan etsin. Ülke batsın, yeter ki oy!.. Oy ki oy!.. Oooyyy babam oy!. 'Tam kapanma' diyenlere bakın.. Bir teki çözüm gösteriyor mu?. Ya da dünyadan bir örnek.. Devlet ne yapıyor?. Tam kapanma mümkün değil. Ama ne kadar kaparsak kâr.. Peki faal olarak en az çalışan yaş gurubu hangisi?. 65 yaş üzeri.. Peki korona açısından en riskli gurup hangisi?. 65 yaş üzeri.. O zaman en az çalışan ve en çok riskli gurubu en önce sokaklardan eksiltmek en doğru karar değil mi?" ifadesini kullandı.

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